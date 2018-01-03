مذيعة مصرية تقدم برنامج أمريكي شهير.. بعد قضية تحرش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شبكة "إن بي سي" الأمريكية الشهيرة عن اختيار المذيعة المصرية "هدى قطب" لتقديم برنامج "التوك شو" الشهير على القناة "توداي" (اليوم)، بدلا من المذيع السابق "مات لاور" المتهم بالتحرش الجنسي.. والذي أثار فضيحة في الأوساط الإعلامية الأمريكية..

وفي هذا الخضم أكدت الشبكة أن "قطب" البالغة من العمر 53 عاما، ذات الأصول المصرية حلت بشكل سريع مكان "لاور" الذي فصل يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن تلقت إدارة "إن بي سي" من سلوكه الجنسي غير اللائق، حيث أكدت أنه تحرش بها جنسيا حينما كانا في مهمة خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في منتجع سوتشي الروسي عام 2014..

وغردت زميلتها " سافانا غاثري" بعد الإعلان عن تعيين قطب، قائلة إنه "على الأرجح القرار الأكثر شعبية على الإطلاق الذي تتخذه إن بي سي"، يذكر أن الإعلامية الأميركية هدى قطب (53 عاما) ذات الأصول المصرية إنضمت إلى طاقم الشبكة سنة 1998، وقد كرمت على عملها عدة مرات..

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