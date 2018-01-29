طولها قدمان: أصغر سيدة في العالم وأكثرهن إصرارا على الحياة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ميل)

حسن الخلقة والصورة أمر يحبه الجميع ولكن لا أحد يغلّبه على مضمون الذات، فالإنسان مهما بدا شكله لا يمكنه أن يجد في قلوب الآخرين مكانا سوى بطيب الأخلاق ونقاء السريرة. ودائما ما يشعر أي شخص يعاني من التقزّم ببعض المعاناة نظرا لأن جميع من في عمره يختلفون عنه في الهيئة والملامح، بل وربما يكون التقزم حائلا يمنع الوصول إلى وظائف أو مناصب بعينها.

وحسبما نشرت جريدة "الدايلي ميل" البريطانية، فإن جورجيا رانكين التي تعد أصغر أمرأة في بريطانيا لا يزيد طولها عن قدمين وسبع بوصات، رغم أن عمرها تخطى الـ 19 عاماً.

تعاني الفتاة من نوع نادر من أشكال تعسر نمو الهيكل العظمي، ما يجعل حجمها مشابها تقريباً لحجم طفلة في عمر عامين. ولكن معاناة الفتاة لا تقتصر على طولها فقط، بل تمتد إلى الألم الشديد الذي تشعر به يومياً منذ لحظة الاستيقاظ وحتى الخلود إلى النوم .

وتقول جورجيا "سحابة كبيرة تمر فوق حياتي .. أشعر بالألم. ليس لمجرد كون جسدي صغيراً للغاية.. ولكن لأنه لا يوجد أي مفر للهروب مما أعانيه". وتروي الفتاة أنه تم عزلها أثناء الدراسة، وحرمانها من المشاركة في الأنشطة، ولكن ذلك ساعدها على تكوين شخصية مختلفة عن زميلاتها.

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وكانت الفتاة قد خضعت بعمر الـ 13 عاما إلى عملية جراحية لاستئصال جزء من مفصلي الوركين، من أجل تخفيف الآلام التي تعانيها، قبل أن يكلفها ذلك عدم القدرة على استخدام ساقيها. وتتناول يوميا جرعة من المسكنات لتخفيف الألم بما في ذلك المورفين والباراسيتامول تصل إلى أربع مرات في اليوم، وكذلك الأدوية المضادة للالتهابات مرتين يوميا بالإضافة إلى مخدر موضعي على الوركين.

وتعاني بشدة من الحصول على ملابس تناسب عمرها، حيث إن معظم الملابس والأحذية المناسبة لحجمها لا يمكن أن يرتديها شخص بالغ، أما الشيء الوحيد الذي يخفف آلامها فهو اللعب مع كلبها الصغير. وفي عام 2014، قامت الفتاة وأصدقاؤها وأسرتها بتنظيم حملة من أجل شراء كرسي متحرك خصيصاً لها، وبالفعل جرى شراؤه في أيلول 2015 بسعر 18 ألف جنيه استرليني.

وتعمل الآن كمصممة ماكياج، ولها 1400 متابع لقناتها MakeupJunkieG على موقع YouTube. وتجدر الإشارة إلى أن جورجيا قد تم تغذيتها طبياً أول عشر سنوات في عمرها بواسطة أنبوب، بعدما لم تكن قادرة على الحفاظ على الطعام، ما أدى إلى فقدانها الوزن بسرعة شديدة، وعانت العدوى المستمرة والتسمم في الدم.

جميع الصور الواردة في النص هي من ذات المصدر (دايلي ميل)

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