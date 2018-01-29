شركة تعاقب المدخنين بزيادة أيام إجازة غير المدخنين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (تلغراف)

تحاول المنظمات الصحية وأرباب العمل في جميع أنحاء العالم معرفة كيفية دفع الناس لترك عادة التدخين. ورغم العدد الهائل للمبادرات التي تدعو الى ذلك، إلا أن الناس ما زالوا يلتقطون السجائر كجزء من عاداتهم اليومية.

ويبدو أن الحملات الدعائية التي تركز على سلبية التدخين والممارسات التي توصي بمعاقبة المدخن، تفرز نتائج عكسية فترى المدمنين يتشبثون أكثر بهذه العادة. ولكن شركة يابانية ابتكرت طريقة مميزة ليس لمعاقبة المدخنين، بل لمكافأة أولئك الذين لا يفسدون صحتهم وجيوبهم بالتدخين.

وتتمثل الفكرة في إعطاء الموظفين غير المدخنين ستة أيام عطلة إضافية كل عام. والشركة تعمل في مجال التسويق وتتخذ من طوكيو مقرا لها وفقا لما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

بدأت المبادرة عندما اشتكى أحد موظفي الشركة من غياب زملائه المدخنين عن العمل لغرض التدخين وأن الامر ليس بعادل ويلقي بعبء مضاعف على كاهله، لإنفاذ بعض المعاملات، علما بأن هذه الشركة "بيالا" تقع في الطابق الـ29 في أحد مباني طوكيو، ويستغرق النزول منها والصعود إليها بضع دقائق، وهذا يعني أن فواصل السجائر تصبح كبيرة جدا إذا ما جمعت على مدار العام.

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وقد توصل مسؤولو الشركة بعد هذه الشكوى لفكرة مبتكرة حقا. وبدلا من معاقبة زملائهم المدخنين، رأوا أن يكافئوا الموظفين غير المدخنين بمنحهم أيام عطلة مساوية لتلك التي يقضيها المدخنون بممارسة عادتهم تلك. فإذا دخن الموظفون لمدة 15 دقيقة في كل يوم عمل، أي حوالي 240 يوما في السنة، فإن ذلك يصل إلى 62 ساعة و 30 دقيقة سنويا.

وقال المتحدث بإسم الشركة هيروتاكا ماتسوشيما إلى التلغراف بأن الفكرة وجدت على سبيل الصدفة فقد قام أحد الموظفين بوضعها في صندوق الإقتراحات بالشركة.

ويستفيد حوالي 25 في المائة من موظفي الشركة من وقت الإجازة الإضافية.كما ساعد هذا القانون الجديد المدخنين كذلك، فقد ترك أربعة أشخاص التدخين حتى يتمكنوا من الحصول على وقت عطلة إضافية.

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