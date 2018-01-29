فتاة تترك حبيبها بسبب "الصناعات الصينية المقلدة"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

الإنطباع الاول هو الأخير وكل منا يريد ان يترك في نفس من يرونه للمرة الأولى انطباعات حسنة، ولكن البعض ينظر الى صورة الاشياء ويتجاهل الجوهر، فتراه يميل الى تقييم الناس اعتمادا على ما يروقه من الكماليات، الساعة، الملابس، السيارة، والمنصب وما الى ذلك، صحيح انها تمنح صاحبها شيئا من الحضور والظهور ولكنها لا تصلح البتة، لتقييم قرب المرء من الأخرين أو بعده عنهم، ولعل معان أخرى في جوهر هذا الإنسان تجعلك سعيدا بصحبته وصداقته العمر كله.

أحداث قصتنا هذه ربما تكشف جانبا من الفكرة، فقد تداولت مواقع صينية عدة خبرا طريفا عن فتاة تركت حبيبها عندما اكتشفت أن سيارته نسخة صينية مقلدة عن إحدى سيارات بورش الفاخرة.

وتفيد الأنباء المتداولة بأن الفتاة تعرفت على حبيبها السابق في أحد المطاعم عندما أثارت إعجابه وعرض عليها إيصالها للمنزل. ووافقت الفتاة على الفكرة عندما رأت أن سيارته رباعية الدفع، وظنت أنها سيارة "Porsche Macan" الفاخرة.

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واستمر الشاب بمواعدة الفتاة، ونشأت بينهما علاقة استمرت لأسابيع. وفي أحد الأيام قررت الفتاة استعارة سيارة صديقها للقاء أصدقائها، ظنا منها أنها ستتباهى بسيارة "Porsche" الفاخرة، لكنها أصيبت بالذهول عندما أخبرها أحد الأصدقاء أن السيارة في الواقع هي "Zotye SR9" التي تعد نسخة صينية رخيصة مقلدة عن "Porsche Macan"، ما أثار غضب الفتاة ودفعها إلى إنهاء علاقتها بصديقها.

وتجدر الإشارة إلى أن "Zotye SR9" الصينية الشبيهة بـ "Porsche Macan" إلى حد كبير من حيث الشكل الخارجي، أرخص بكثير من شبيهتها الألمانية، فسعرها يبلغ نحو 16 ألف دولار أمريكي فقط، مقارنة بسيارة "Porsche Macan" الفاخرة التي يبلغ ثمنها نحو 83 ألف دولار.

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