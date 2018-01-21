العنكوبوت الأظرف على وجه الأرض يعود من جديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات )



ثلاثون ثانية من الظرافة بطلها عنكبوت صغير تقفز بعدد المشاهدات للمليون خلال ساعات.. هل تعرفتم إلى لوكاس العنكبوت.. نجم اليوتيوب الصاعد بعينيه الكبيرتين وفروه القصير وأقدامه الثمانية استطاع أن يحقق عدد مشاهدات قياسي فقط بظهوره لمدة لا تتجازو الثلاثين ثانية.

لوكاس العنكبوت عاد بالأمس بفيديو جديد بعنوان لوكاس العنكبوت في الأسر، وفيه يظهر العنكبوت الظريف محتجزا داخل كأس ويحاول الخروج، مدة الفيديو لا تتجاوز الثلاثين ثانية إلا أنه ومنذ تحميله على موقع يوتيوب حقق رقم مشاهدة قياسي تجاوز المليون.

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لوكاس العنكبوت قد لا يكون أكثر من مجرد تجربة كرتونية ، ومع ذلك استطاع الفوز بقلوب الملايين على الانترنت - لدرجة أنه ربما يحتاج مسلسلا خاصا به . لوكاس يظهر فيلم قصير جدا، فيه شيء من الغموض ،بعينينه الكبيريتين وهو من تصميم جوشوا سلايس ، مصمم أفلام الكاروتون الشهير الذي عمل على على البطل الكبير 6، و زوتوبيا، وغيرها الأفلام الشهيرة.

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