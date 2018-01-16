حشرات تهاجم طائرة سفر وتدفع قائدها الى إجراء هبوط إضطراري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ibtimes)

أجبرت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية على إجراء عملية هبوط اضطراري أثناء تحليقها في رحلة بين لندن وغانا، والسبب هو تعرض الطائرة لهجوم من "البق" ووفقا لما ذكرته صحيفة صن البريطانية، فقد أخرجت الطائرة من الخدمة فور اطلاع السلطات على الوضع، وتم ترتيب رحلة بديلة للركاب.

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وقالت مصادر من وكالة الأنباء البريطانية إن الحشرات شوهدت تدب على جميع المقاعد. وأن طاقم الطائرة شاهد الحشرات تزحف هنا وهناك، وكان من الممكن رؤيتها بالعين المجردة، ما دفعهم الى الإجماع على قرار بعدم الإقلاع بهذه الطائرة وهي على هذا الحال. فيما تم ترتيب رحلة بديلة ولكن بعد أربع ساعات من الموعد المقرر للمغادرة.

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وقال متحدث باسم الشركة المشغّلة إنه تم التعامل مع هذه القضية. وأضاف "إن راحة زبائننا هي أمر بالغ الأهمية، فبمجرد اكتشاف هذه المشكلة "النادرة جدا" فى هيثرو، نقلنا على الفور الطائرة من الخدمة الى مرآب الصيانة".

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تم فيها العثور على "البق" والحشرات على متن رحلات الخطوط الجوية البريطانية. إذ سُجلت شكاوى عدة ومتكررة من البق في الطائرات المتوجهة الى لاس فيغاس.

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وفي الآونة الأخيرة، ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن أحد الركاب من كثيري السفر، ويدعى "مايك غريغوري" والذي كان يستقل درجة رجال الأعمال من لندن إلى كيب تاون، كان يتعرض باستمرار للسع والعض من قبل البق أثناء سفره.

ويقول الرجل الذي كان يسافر بشكل مكوكي بين لندن وجنوب أفريقيا لعقد من الزمن، "كنت أعاني من حكة شديدة وبشكل لا يصدق في يدي وجذعي وساقي، وأحصيت في إحدى الرحلات ما يقرب من 120 إلى 150 عضة، الامر الذي أصابني بصدمة.

تأتي هذه التطورات على وقع اتهامات موجهة ضد إدارة الخطوط الجوية البريطانية بخفض مستوى الجودة في خدماتها بغية توفير تذاكر سفر يمكن لمحدودي الدخل شراءها.. كما أفادت صحيفة الصن البريطانية في تقرير لها بأن الشركة تواجه موجة استياء واحتجاجات واسعة بسبب تعاقدها مع مقاولي تنظيف من الدرجة المتدنية الامر الذي نتج عنه تدن واضح في مستوى نظافة الطائرات.

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