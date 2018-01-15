لتطوير ذاتك.. 10 نصائح تجعلك تفكر إيجابيا بنفسك (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا شكَّ أنَّ سلوك الإنسانِ وقراراته ناتجة عن طبيعةِ تفكيره ونظرته للأمور والمتغيرات من حوله، وأنَّ الأفكار التي يحملها الإنسان عن ذاته تنعكس على حياته وبيئته لتصبح جزءاً من مكوناته التي تشارك في تحديد مساره وأهدافه وطريقة معيشته، فإذا ما اتَّسمَ تفكيره بالبؤس والسوادِ والضعفِ والخوف فإنَّه حتماً سيُصارع الدنيا بعقباتها دونَ الوصولِ إلى حالة الأمانِ والراحة التي يفترضها، أما إذا كان المرء قوياً، وإيجابياً، مسيطراً على أفكاره وتحليلاته وحساباته الذاتيَّة والنفسيَّة فإنَّه سيتمتع بديمومة الاستقرار وسلامة السلوك والتصرُّف.

يحتاج الإنسان دائماً إلى الإلهام الذي يوجهه نحو الطريق الأفضل والأمثل، ويسعى البشر بطبعهم إلى أن يكونوا دائماً سُعداء ومثاليين، يعيشون بصفاءٍ وطموحٍ عالٍ، متحفّزين ومنتجين، غير أنَّهم لا يعلمون كيف يكونُ ذلك.

8 خطوات يومية بسيطة لتصبح ناجحا

إليك 10 نصائح تجعلك تفكر إيجابياً بنفسك:



1- تحدى ذاتك واكتشف ما لديك:

إن أفضل تحدٍ مع الذات، هو أن تقوم بعمل كنت تظن يوماً أنك لا تستطيع القيام به، فبعد أن تحصل على مرادك تكون قد حققت انتصارك الذي يشكل الحافز المستمر والمتكرر.

2- كن مثالاً إيجابياً:

تعتقد الدكتورة كاثرين بروك، من جامعة تكساس، أن معنى الإيجابية ليس أن تكون دائماً "سعيداً"، ولكنها تعني أيضاً أن تكون مرناً، حيث تقول: "حاول أن تجد حلولاً بدلاً من أن تقضي وقتك في مناقشة المشكلة".

3- لا تنسى أن تحصل على التشجيع من الآخرين:

من المهم والضروري أن تحصل على تشجيع ودعم من يثق بك و يحترم رأيك وعملك، حيث من المفيد أن تطلب تقييم أصدقائك أو زملائك في العمل وخصوصاً إن كان إيجابياً.

4- راقب نجاحك عن كثب:

أبقي عينيك على الهدف، ولا تنسى أن تكتب قائمتك الخاصة التي تحمل ما يجب عليك فعله كما يوضح تايلور، ففي هذه الحالة عندما تقوم بحذف شيء من القائمة، تشعر بقوة التقدم خطوة للأمام!

موضوع ذو صلة: أشياء سرية جدا يجب ان تعرفها عن عقلك الباطن

5- كن مؤمناً بذاتك وبقدراتك:

من أفضل الخدمات التي من الممكن أن تسديها لنفسك هي أن تقول لها "نعم، أنا أستطيع ذلك" وأن تؤمن بها! ويقترح أرودا أن تقوم بتذكر 3 أعمال قمت بها ذلك اليوم بشكل كامل وأنت راضٍ عنها قبل أن تتوجه إلى سريرك.

6- حصن نقاط ضعفك و تعرف إليها:

يوضح أرودا أيضا بأنه في حال كانت لديك أي نقاط ضعف تؤثر على ثقتك في ذاتك، قم ببناء خطة لتخفيف هذه النقاط أو عزلها بالكامل لكي تستطيع مواصلة التفكير الإيجابي بنفسك.

7- اعرف نقاط قوتك وركز عليها:

يقول وليام أرودا، مؤلف كتاب (خطط، اجرؤ، افعل!) :"أحد أفضل الطرق لبناء الثقة في الذات هي أن تعرف ما هي نقاط القوة لديك، وتحاول أن تجد طريقة لتوظفها في عملك اليومي". فعندما يكون العمل مستنداً على نقطة قوة لديك، يكون إقدامك ونشاطك للعمل أكبر، وتكون ثقتك بنفسك أكبر.

8- أبقي تركيزك على ذاتك:

توضح لين تايلور، مؤلفة كتاب (ترويض الطاغية في مكتبك)، أنه يجب أن تقوم بأقصى ما لديك، وأن تبقي تركيزك الكامل على المهمة الموكلة لديك، بغض النظر عما يُحكى عنك من أقوال أو إشاعات أو انتقادات غير بناءة، فما عليك إلا أن تكون مثل مبرد الماء في بيئة العمل، مهمتك محددة وواضحة وأنت تعرفها جيداً. تقول من خلال تجربتها: "إن الثقة تتشكل مع الوقت، طالما ارتبطت بالعمل الجيد لتقوم بالنهاية بعمل عظيم".

9- كن واثقاً بنفسك:

تعتبر الثقة بالنفس من العوامل التي تساعدنا على اتخاذ قرارات سليمة وخصوصاً في العمل، عوضاً عن أنها تزيد ثقة الآخرين بخيارتنا إذا لم تكن من الذين يترددون كثيراً، فأنت بحاجة إلى اتباع هذه النصائح.

10- ضع الحذر في معاييرك وفي بناء شخصيتك:

انتبه كيف تكون ردة فعلك مع مديرك وزملائك، واقرأ دائماً بحذر وانتباه ردود فعل كل المحيطين بك من خلال تعاملهم مع بعض وتعلم من أخطاء الغير، وتمسك بالرسائل الإيجابية وقم بإعادة بثها.



اقرأ أيضا:

كن متفائلاً.. ابدأ يومك بايجابية.. في ست أفكار!