شاهد كهف "علي بابا" في المغرب.. متحف يختزن نفائس نادرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بحثنا كثيرا عن كهف علي بابا ولم نجده ولكن يبدو أننا لم نحسن البحث، فلو زار أحدنا قرية البهاليل الغافية بين أحضان جبال الأطلس، لوجدنا ضالتنا التي نسعى من أجلها، كهف هذه القرية ليس قباءً من صخر، هو متحف يكتنز نفائس وتحفا وقلائد وأعمالا فنية، أبدعتها يد صاحب هذا الكهف المتحف.

يمتد الكهف حوالي 10 أمتار في عمق الجبل، كدس "عبد اللطيف العبدلاوي" "الذي حاز عن جدارة" لقب علي بابا، ما جمعه من كتب ومخطوطات وصور قديمة، وأدوات وتجهيزات انقرضت ولم يعد لها وجود.

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كما ملأ ثناياه بأعمال ولوحات فنية صنعها أو رسمها بنفسه على قطع من الخشب والعود، ذخائر تستحق إعجاب أي زائر لهذا المكان الساحر، فتنقله عبر الزمن الى حقب عفى عنها الزمن وبادت حضاراتها، رحلة بعض محطاتها قريبة وبعضها متوسط وبعضها الآخر بعيد يلامس فجر الحضارة البشرية.

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