فتاة تنقطع عن الكلام لمدة أسبوع.. وتكشف: التجربة غيرت حياتي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تمكنت فتاة من البقاء لمدة اسبوع كامل من دون ان تتكلم او تتفوه بأي كلمة مع عائلتها واصدقائها وزملائها ، في تجربة صمت قالت انها غيرت حياتها كليا.

الفتاة صاحبة تجربة الصمت اضافت انها حاولت قدر المستطاع ان تبقي على الحد الادنى من التواصل مع الاخرين حيث اعتمدت خلال تلك الفترة على الواتس اب او البريد الالكتروني فقط للتواصل مع عائلتها وأصحابها والمحيطين بها، مشيرة إلى ان وسائل الاتصال الوحيدة التي اعتمدتها خلال تجربتها اقتصرت فقط على الأمور الأساسية.

واعتبرت الفتاة هذا القرار جزءا من تحدي الصمت الذي مارستها بإرادتها مع نفسها في خطوة أرادت منها أن تعرف إلى أي مدى يمكن ان تنجح في الحفاظ على الصمت، والى اي مدى يمكن ان يكون صمتها مفيدا.

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كشفت الفتاة صاحبة تجربة الصمت انها وبالرجوع الى دفترها المحمول الذي كانت تسجل فيه اتصالاتها تفطنت بالرجوع الى دفتر التطبيق المحمول، انها كتبت فقط 189 كلمة في الأسبوع، مقارنة مع 20 الف كلمة التي نستخدمها يوميا في المتوسط بصوت عال. واستنتجت الفتاة انها كانت صامتة جدا.

وتحدثت الفتاة الى صحيفة قائلة، إنه جزء من تحدي الصمت الذي استمر لمدة أسبوع وأنا لم أعط الكثير من التفكير إلى كم نتكلم، حتى وقت قريب عندما كنت في الحافلة اثناء عودتي الى المنزل.

وذكرت الفتاة تجربتها مع الصمت، حيث انها دخلت في هذه التجربة بعدما تفطنت كم نستغرق من وقت في الحديث، مستشهدة بحادثة لها في الحافلة حين كان كهل جالس بجوارها وامشى اكثر من نص ساعة في الحديث، وهو ما جعلها تشعر بصداع من كثرة حديث الرجل. من وقتها قررت ان تدخل في تجربة الصمت بعدما تفطنت كم هو مزعج ان نزعج غيرنا بالكلام وان نقضي وقتا كبيرا في التكلم.



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