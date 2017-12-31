7 طرق هي الأغرب في العالم لاستقبال العام الجديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ذي صن)

ساعات قليلة وتدق الساعة الصفر إعلانا بولادة عام جديد، ووداع عام خلف وراءه آلاما للبعض وأفراحا للبعض الآخر.. ونحن على عادتنا نستقبل السنة الوليدة كل بطريقته، إلا أننا جميعا نتشابه إلا في بعض التفاصيل بأساليب الإحتفال ولعل العالم بأسره يشبهنا بتلك الطريقة.

ولكن ماذا عن عادات تختلف عنا بشكل كلي مثل رمي الأثاث من النافذة، وتكسير الصحون وتناول 12 حبة عنب، طقوس غريبة حول العالم تلجأ إليها بعض الشعوب كونها من وجهة نظرهم تبعد النحس وتجلب الحظ في العام الجديد، في الوقت الذي يعتبر البعض أنها مجرد خرافات لا تمت للحظ والنحس بصلة.

ويقدم هذا التقرير جولة للتعرف على أبرز 7 طقوس غريبة حول العالم لحظة استقبال العام الجديد:

1- إسبانيا:

من العادات الإسبانبة تناول 12 حبّة عنب عند منتصف ليل رأس السنة، ويقوم الإسبان بذلك ليضمنوا 12 شهراً سعيداً في العام الجديد.

2- تشيلي:

يقضي الناس ليلة رأس السنة مع أحبائهم المتوفين في المقبرة، حيث ينامون هناك لأن ذلك حسب اعتقادهم يجلب السلام للروح.

3- إيرلندا:

في ليلة رأس السنة الميلادية، يضرب الإيرلنديون جدران منازلهم بالخبز لدرء الأرواح الشريرة والحظ السيء.

4- الدنمارك:

على أعتاب السنة الجديدة، يبدأ سكان الدنمارك بتكسير الصحون على الأبواب مع الأصدقاء والعائلة، وهي الطريقة التي تجعلهم يشعرون بالخير تجاه العام الجديد.

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5- البرازيل:

يعتقد سكان بلدان أمريكا الجنوبية أن لون الملابس الداخلية التي يرتدونها ليلة رأس السنة مرتبط بالحظ، على سبيل المثال، الملابس الداخلية باللون الأحمر هي للصداقة، الأخضر من أجل صحة جيدة على مدار العام.

6-جنوب أفريقيا:

يستقبل سكان جوهانسبرغ العام الجديد بإلقاء الأثاث القديم من النوافذ والاستغناء عنه نهائياً.

7- سويسرا:

من الطقوس الغريبة التي يمارسها سكان العالم تعود للشعب السويسري، حيث يرمون الآيس كريم على الأرض أملاً في جلب الحظ الجيد والنجاج خلال العام الجديد.

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