ما الذي حققته المرأة من إنجازات في عام 2017

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تغيرت عام 2017 بعض القوانين التي تخص المرأة في البلاد العربية والعالم، حيث منحت بعض الدول النساء حقوقاً لطالما طالبن بها، كما وصلت بعض النساء إلى مناصب عليا وأضافت أخريات إلى رصيدهن إنجازات جديدة.

- في السعودية .. تم السماح للمرأة بدخول الملاعب وفقا لضوابط خاصة.

- كما تم إقرار إصدار رخص القيادة للنساء من يونيو 2018.

- أيضا السماح للفتيات بممارسة الرياضة في المدارس الحكومية، بداية من العام الدراسي المقبل..

- وإعطاء المرأة حق الحصول على الخدمات دون اشتراط موافقة ولي الأمر.

في البحرين..

إقرار قانون الأسرة الموحد، الذي يعطي حقوقا للمرأة البحرينية بغض النظر عن طائفتها.

نادية عبده أول سيدة في مصر تشغل منصب محافظ.

في تونس

صادق البرلمان على قانون مكافحة العنف ضد المرأة، والذي يدخل حيز التنفيذ عام 2018.

كما أعلن الرئيس السبسي المساواة بين الرجل والمرأة وفقا للدستور والقانون، على أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الإرث.

وفي الجزائر، انتخاب زهية بن قارة أول امرأة رئيسة بلدية ..

في الأردن

إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.

في لبنان .. إلغاء مادة قانونية تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته.

في الهند

تم حظر "الطلاق بالثلاثة"، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون الذي يسمح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بالثلاث شفاهة، كما تم تقديم مشروع قانون للبرلمان لملاحقة الذين يطلقون زوجاتهم "بالثلاث" قضائيا، حيث ينتهك حقوق النساء في المساواة.

في أمريكا

إطلاق حملة التوعية من قبل الممثلة الأمريكية الشهيرة أليسا ميلانو التي دعت نساء العالم لاستخدام هاشتاغ "MeToo" أو "أنا أيضا" بعد فضيحة منتج هوليوود الكبير هارفي واينستين الذي يواجه اتهامات بالاعتداء والتحرش بعدد من النساء.

ويظل القضاء على العنف ضد المرأة من أبرز التطلعات خلال الأعوام القادمة،فبحسب استراتيجية تمكين المرأة 2030، فإن 2.5 ملايين سيّدة قد تعرّضن إلى التحرّش في عام 2014،وبلغت نسبة السيّدات اللواتي تعرّضن إلى عنف جنسيّ قبل الزواج 4,1%، ونسبة السيّدات اللواتي تعرّضن إلى عنف جسديّ قبل الزواج 25,2%، ونسبة الإناث اللواتي تزوّجن قبل سنّ الـ18 سنة تصل حاليّاً إلى 18.%.

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