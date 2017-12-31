شاهد كيف يتم تحضير برج خليفة لأكبر عرض ليزر في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (البيان)

سنوات خلت منذ افتتاحه عام 2010 وبرج خليفة في دبي وهو البرج الأطول على سطح الأرض وتحفة العمارة الحديثة، يبهر العالم بعروض الألعاب النارية ليلة رأس السنة على مدى أعوام، والتي تنقلها جميع محطات التلفزة العالمية، في مشهد عملاق يؤكد قدرة المدينة الساحرة على صناعة الفن بجميع أشكاله.

وكالعادة في دبي المتجددة دائما، فإن عرض هذا العام مختلف من حيث الأسلوب ومتفوق من حيث النوعية، حيث سيستقبل برج خليفة العام الجديد، بالإضاءة بألعاب الليزر، في عرض يقول المشرفون عليه إنه سوف يكون الأكبر والأجمل والأكثر إبهارا في العالم.

هذا وقد نشرت وكالة أنباء الإمارات "وام" في حسابها على موقع التواصل الإجتماعي توتير، فيديو تبدو فيه استعدادات برج خليفة للإحتفال برأس السنة في دبي.

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فيما أعلنت "إعمار" للتطوير العقاري و"تويتر" عن تعاونهما لبث احتفالات العام الجديد في دبي بشكل مباشر إلى الجمهور العالمي على منصة تويتر للعام الثاني على التوالي.

وسيتم نقل العرض الحي لاحتفالية العام الجديد من "وسط مدينة دبي" في 31 ديسمبر/تشرين الثاني بدءً من الساعة 11:30 ليلا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والعرض متاح للجمهور في شتى أنحاء العالم.

وسيتمكن متابعي البث المباشر عبر تويتر مشاهدة استقبال "إعمار" للعام الجديد ضمن احتفالية "LightUp2018#" الجديدة كليا في وسط دبي، بما يشمل برج خليفة ونافورة دبي، على أنغام مقطوعات موسيقية أعدت خصيصا لهذه المناسبة.

وستبث احتفالية العام الجديد عالميا عبر live.twitter.com/MyDubaiNewYear وعلى MyDowntownDubai@.

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