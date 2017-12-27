من هو الشخص الذي يؤدي "الأبلة فاهيتا"؟ (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



لطالما أحيط الغموض والسرية بشخصية "أبلة فاهيتا" الدمية المحنكة والمحاورة ذات اللسان السليط، التي تفضل توريط النجوم وسحب التصريحات منهم، بالتأكيد هي مجرد شخصية يختفي وراءها بشري، قد تتخيل لوهلة أن تلك الدمية هي من تتحدث وهي من تحاور.. لكن تتساءل من يحركها ومن هو ذلك الشخص الذي يتوارى داخلها؟

في حقيقة الأمر يعتبر نجاح "أبلة فاهيتا" وشهرتها التي تحظى بها في الوسط الاعلامي والفني هو نجاح لذلك الشخص الذي يحركها وتتكلم بلسانه، وهو الشاب "حاتم الكاشف".. أي مخترع الشخصية ومحركها، والتي بدأت تخرج للنور في شهر يونيو 2012، عبر "فوازير الويبة" على قناتها الخاصة على يوتيوب.

وبعد الانتشار الكبير الذي حققته في العالم العربي، انتشرت صورة لحاتم الكاشف، مؤدي شخصية "أبلة فاهيتا"، وذلك بعد صورة تسربت بدون قصد خلال تصوير حلقة مع الفنانة الاماراتية "أحلام"، حيث كشف فيها وجه مؤدي شخصية "أبلة فاهيتا"، ومن تم انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانكشف السر..



(مصدر الصورة: موقع matrix219)



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