سيدتي.. 10 نصائح تجنبكِ أخطاء المكياج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تقع الكثير من النساء في أخطاء بسيطة أثناء تطبيق المكياج، الأمر الذي ينعكس بشكلٍ سلبي على الإطلالة. ولذلك، يجب على كل سيدة اتباع بعض النصائح كي لا تقع بأخطاء المكياج:

وإليكِ 10 منها:

- اعتني ببشرتك قبل تطبيق أي ماكياج عليها ليكون ماكياجك أنيقاً وناجحاً، ويكون ذلك من خلال تقشيرها لإزالة الخلايا الميتة وتمليس سطحها، ووضع القناع المرطب أو المعزز للإشراق، وتركه لمدة 20 دقيقة. كذلك، يمكنك وضع القناع المخصّص لمحيط العينين المتوافر على شكل لصقات لإزالة الاحتقان من الجفون وتعزيز إشراقة النظرة.

- لا تهملي محيط عينيك، بل قومي بترطيبه قبل توزيع خافي العيوب لتمليس الخطوط والتجاعيد التعبيرية والحصول على نتيجة مثالية.

- صحّحي لون البشرة إذا كنت تعانين من الشوائب والتصبّغات الجلدية كالبقع الداكنة والعدّة الوردية. بعدها، ابسطي ممهّد الأساس قبل توزيع كريم الأساس الذي يلائم تركيبة بشرتك وحاجتها.

- قبل الخروج لأي مناسبة، بادري إلى استعمال الرّذاذ المثبّت للماكياج، إذ أن الكثيرات لا يقمن بهذه الخطوة.

- عند اختيار لون الأساس، حاولي أن يكون منسجماً مع لون وجهك وعنقك، ولا تختاري النوع الذي يميل إلى الوردي أو البرتقالي.

- اختاري النوع القشدي الناعم من الهايلايتر، بلون أفتح من لون البشرة بقليل، وتجنّبي الألوان كالأبيض، الفضي، والصدفي لأنها غير أنيقة وتصلح فقط لجلسات التصوير الفنية لا للماكياج اليومي.

- بعض النساء يفضّلن البودرة البرونزية على سواها من أنواع البلاشر (بودرة الخدود)، ويظهرن كما لو كنّ مطليات بالطين الأحمر، خصوصًا إذا كانت بشرتهن بيضاء.

- اللون البرونزي يناسب أكثر السمراوات والحنطيات، أما ذوات البشرة البيضاء فلا يناسبهن إلا بعد اكتساب اللون الأسمر في الصيف.

- إذا كانت بشرتك بيضاء، لا تحرمي نفسك من البودرة البرونزية، بل اختاري النوع الذي يضم درجات لونية عدّة من بينها الوردي والمرجاني.

- تجنّبي استعمال أحمر الشفاه بلون البيج الباهت رغم أنه رائج. وإذا كنت تفضلين الألوان الحيادية لشفتيك، اختاريه بصيغة سائلة مطفأة، أو قشدية مرطّبة وتجنّبي كليًّا النوع السميك الذي يبدو ككريم الأساس أو كالكلس على الشفاه. ولذلك، اختاري دائماً الألوان الحيادية النضرة كالبيج، الوردي، البيج-المشمشي، أو البيج-الخشبي.

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