الآن.. تخلصي من التجاعيد بـ"ماسك الذهب" (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تطمحُ كل سيدة للتخلص من التجاعيد والحفاظ على بشرة نضرة ولامعة. فالوصفات الخاصة بالعناية بالبشرة كثيرة، ومنها ما يؤدي نتيجة مثالية، وأبرزها "ماسك الذهب".

وفي هذا الإطار، كشفت خبيرة التجميل سوزي طانيوس بالتعاون مع الإختصاصية في الطب البديل والعلاجات الطبيعية ريمي بغدادي عن طريقة تطبيق هذا الماسك، وهي على النحو التالي:

- ضعي سيروم خاص حول العيون، وقومي بتدليك ناعم لتمتص البشرة خواص السيروم المفيدة، الذي يخترق الطبقة التحتية من البشرة مما يساهم في تجديد الخلايا وزيادة الكولاجين وتوحيد اللون تحت العين، وإزالة الهالات السوداء والانتفاخ.

- بعد ذلك تصبح البشرة حاضرة لتطبيق ماسك الذهب عليها. عندها، قومي بمدّ أوراق الذهب ورقة تلو الأخرى على الوجه. وبعد الانتهاء من تغطية البشرة بجميع الأوراق، ضعي دواءً مخصصاً لهذا الماسك، والذي يجعل البشرة تمتصه إلى أن يختفي.

- بعد الانتهاء من هذا الماسك، فإنّك ستلاحظين أن بشرتك تنفّست، وتم التخلص من السموم الضارة بها، الأمر الذي يساهم في إشراقتها.

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