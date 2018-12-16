للنساء.. إليكنّ أفضل العطور العالمية للعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تميّز العام 2018 بالإصدارات الجديدة من العطور التي ترضي أذواق النساء حول العالم. فقد دأبت الدور العالمية العريقة على تطوير منتجاتها وجعلها أكثر رقةً وتميزاً.

وفيما يلي، إليكنّ أفضل العطور العالمية التي تمّ إطلاقها خلال العام 2018:

Carat

وهو العطر الصادر عن دار "كارتييه"، والذي استلهم اسمه من الماس والمجوهرات، وهو من تصميم ماتهايلدي لورانت. يمنح هذا العطر المرأة طاقة وحيوية في الأيام التي تشعر خلالها بالملل. إلى جانب ذلك، فإنّه يتميز بعبوته الكريستالية، وتعتمد تركيبته على الأزهار مثل الزنبق واليلانج والنرجس.

Joy

وهو من إصدار "ديور"، ويتميز برائحته الحادّة والمعتمدة على الحمضيات التي تحمل الإحساس بالسعادة والدفء أينما كنت. يرتكز هذا العطر في تركيبته على نغمات البرغموت، المندرين، الألدهيد، الورد، الياسمين، الفواكه الحمضيّة، خشب الصندل، خشب الأرز، وعشب البتشول.

L’Interdit Givenchy

هو عطر شرقي – زهري بامتياز، وترتكز تركيبته على نغمات البرغموت والكمثري والكرز الحامض مسك الروم وبراعم البرتقال والفل، إضافة الى الباتشولي ونجيل الهند والكاراميل والفانيلا.

Nomade

يعدّ هذا العطرُ مناسباً للفتيات والشابات، نظراً لرائحته الناعمة والرقيقة التي تتميز في بتركيبتها المنعشة والخفيفة، وهي: البرقوق الأصفر، عطر الشيبر الزهري، الإفرينيا الخوخية والفريزيا الزهرية.

Because it’s you

هو عطر صادر عن دار "Emporio Armani" الذي يحتوي على رائحة قوية وثقيلة ستتحول إلى آسرة ودافئة. يتكوّن هذا العطر من الفانيلا والعنبر، إضافة الى التوت البري وزهر الليمون.

مصدر الصور: مجلة سيدتي

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