البيانات سربت.. إليكم أشهر 10 أسماء في 2018 للأطفال!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( بيبي سنتر )

إنه الوقت من العام الذي يصدر فيه موقع "بيبي سنتر" تقريره السنوي حول أسماء الأطفال الأكثر شعبية في العام. فيما يلي أكثر الاسماء شيوعا ًلعام 2018 :



الأسماء المستوحاة من الطبيعة والهدوء كان لها انتشار كبير في عام 2018 , وكأن الناس تبحث حقاً عن السلام في أسماء مواليدها الجدد .

فاختار الآباء في 2018 لأسماء المولودات الفتيات أسماء مستوحاة من السلام (بزيادة 66٪)، وأسماد مستوحاة من الـوئام (بزيادة 15٪)، وأسماء مشتقة من قوس القزح (بنسبة 26٪)، والأمل (بزيادة 10٪). كما أنهم أصبحوا مهتمين بشكل متزايد بالأسماء الهادئة والصديقة للأرض مثل اسم بحر (31٪) وأسماء مشتقة من السماء (بارتفاع 38٪).



إليكم الآن قائمة بالـ 10 أسماء الأكثر شهرة للصبيان والبنات لعام 2018:



أسماء الأولاد



1. جاكسون (في المرتبة رقم 1 للسنة السادسة على التوالي)

2. ليام

3. نوح

4. ايدن

5. كادن

6. جرايسون

7. لوكاس

8. ميسون

9. أوليفر (جديد في العشرة الأوائل هذا العام)

10. إيليا



أسماء البنات



1. صوفيا (المرتبة رقم 1 للسنة التاسعة على التوالي)

2. أوليفيا

3. ايما

4. ايفا

5. إيزابيلا

6. آريا

7. رايلي

8. أميليا

9. ميا

10. ليلى (جديد في العشرة الأوائل هذا العام)

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