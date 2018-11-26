دراسة: ألوان "فلتر" انستغرام تكشف الكثير عن شخصيتكم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يميل الكثيرون من الأشخاص إلى استخدام "الفلتر" على صورهم التي ينشرونها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ولا سيما تطبيق الصور الشهير "انستغرام". وتتوفر أنواع الفلتر بألوان مختلفة، تساهم في إضفاء تغييرات إضافية على الصورة.

إلاّ أنّ ما كشفته دراسة حديثة في هذا الصدد يعتبرُ مُدهشاً للكثيرين، إذ أوضحت أنّ "الأشخاص الذين يعانون من الوحدة، يميلون إلى نشر صور ملونة أقل على إنستغرام".

وتقوم هذه الدراسة على تقييم 25 ألف صورة على الصفحة الرئيسية لـ179 شخصاً خضعوا للدراسة لفهم كيفية استخدامهم للون ضمن الصور، بينهم طلاب جامعيون عمدوا إلى المشاركة في استبيان عبر الإنترنت لقياس سماتهم الشخصية ومدى رضاهم عن حياتهم. وشمل المسح خمس سمات شخصية رئيسية، وهي: النرجسية، والرضا عن الحياة، والشعور بالوحدة، وأيضا تحديد الموقف تجاه إنستغرام، بالإضافة إلى تحديد الجنس.

وتوصل الباحثون إلى أنّ "الذين كان لديهم ميول عاطفية نشروا صوراً ملونة أكثر، بينما أولئك الذين لم يكونوا عاطفيين، كانوا ينشرون صوراً بألوان أقل".

وخلال تحليل الصور من حيث استخدام اللون العام والتنوع والانسجام، وجد الباحثون أنّ "أولئك الذين ليس لديهم شريك رومانسي، أو الذين يشعرون بالوحدة، ينشرون صوراً ذات ألوان قليلة، وتأكدوا من هذه النتائج بعد سؤال المشاركين عن حياتهم العاطفية عبر الاستبيان". كذلك، فقد اختلفت خصائص الألوان في صور إنستغرام بحسب الجنس، حيث تبين للباحثين أن النساء تميل لتحميل الصور التي تحمل تنوعاً أكثر في الألوان، بينما كان الرجال يميلون إلى نشر صور تتناغم فيها الألوان مع بعضها.

أمّا الذين لديهم تنوع في الألوان في صورهم، فكانوا من المستخدمين الإيجابيين، فيما كان مستخدمو إنستغرام العصبيون أقل تناغماً مع الألوان في صورهم.

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