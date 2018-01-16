تعرف على أشهر الأكلات الشعبية العربية وأصولها التاريخية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تشتهر كل دولة من الدول العربية والإسلامية بوجبة وأكلة شعبية مشهورة فالمطبخ العربي معروف بتنوعه وأنه غني بالأطباق التي تنافس الأكلات العالمية.

ومن أهم ما يميز الأكلات الشعبية العربية أن هذه الأطباق عادة تتكون من مكونات غذائية يمتاز بها المجتمع العربي المحلي وكذلك تتأثر بالحضارات العربية وحضارات الدول التى مرت وعاشت فترات في الوطن العربي كالحضارة العثمانية. وفي هذا الموضوع نقدم لكم أشهر الأكلات الشعبية في الدول العربية وكذلك الإسلامية الغير عربية التي عادة ما تكون أطباقها قريبة بشكل كبير من الأطباق العربية وانتشرت من هذه الدول كتركيا وإيران لباقي الدول وكذلك نتطرق للأصول التاريخية لبعض هذه المأكولات.

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المملكة العربية السعودية:

كبسة اللحم: تعد الكبسة الأكلة الشعبية في جميع أنحاء المملكة، مع اختلاف طفيف في طرق إعدادها. والكبسة هي وجبة من الوجبات التي تتكون أساساً من الأرز طويل الحبة والتي تقدم في دول الخليج، وتعد هي الوجبة الرئيسية في السعودية، وغالباً ما تكون الكبسة مطهوة مع لحم الضأن أو الماعز أو مع الدجاج ويوضع معها اللحم والسمن والمكسرات والزبيب. و أيضا نجد هذه الأكلة مستمدة من مكونات الصحراء التي تعتمد في الأساس على اللحوم.



منطقة الخليج العربي:

مُطبَّق السمك: توجد بين دول منطقة الخليج العربي اختلافات طفيفة في الطريقة التي يُعدُّ بها المُطبَّق، وكذلك في أنواع الأسماك المستعملة فيه.

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الأردن:

المنسف: أشهر وجبات بادية الشام الواقعة بين سوريا والعراق والأردن وفلسطين، ويعتبر الأردنيون الأشهر بإعداده، فهو الطبق الوطني في الأردن، ويرتبط بالثقافة الأردنية ارتباطاً وثيقاً. يتميز المنسف عن باقي أنواع الطبخ العربية باستخدام لبن الجميد الذي يصنع من الحليب بعد تحويله إلى لبن رائب. يرتبط المنسف إرتباطا وثيقا بعادات بادية الشام (الأردن) إذ يحضر دائما في جميع المناسبات من الأفراح و الولائم و حتى العزاء. ويعتبر لطريقة أكله بالأيدي أهمية خاصة في هذه المناطق.



المغرب العربي:

الكُسكُسي: أكلة مشهورة في جميع دول المغرب العربي وبخاصة تونس. ويرجع أصل الكلمة إلى اللغة الأمازيغية، و ذكرها بن دريد في جمهرة اللغة في القرن العاشر للميلاد. يصنع الكسكس من طحين القمح أو الذرة في شكل حبيبات صغيرة، ويتناول بالملاعق أو باليد.

يطبخ بالبخار ويضاف إليه اللحم، أو الخضار، أو الفول الأخضر المقور، أو الحليب، أو الزبدة والسكر الناعم حسب الأذواق والمناسبات. وأما الكلمة فهي مشتقة من سيكسو وهي كلمة أمازيغية ومعناها الطريقة التي تحضر بها حبوب القمح الصغيرة.

وهو من الوجبات الرئيسية والمعروفة في أغلب مناطق شمال افريقيا (الجزائر – المغرب – موريتانيا – تونس – ليبيا) وبجزيرة صقلية بإيطاليا وحتى في فرنسا حيث يمثل ثاني أكلة مفضلة لدى الفرنسيين. و قد ذكره العديد من الرحالة من أبرزهم شارل اندري جوليان في كتابه تاريخ إفريقيا الشمالية.



والطاجن: أكثر الأكلات المغربية شهرة على الإطلاق ويتوزع على أكثر من نوع فمنه ما يكون باللحم مع الخضار أو مع الدجاج، وتعرف المغرب بالكسكس الذي يقدم مطبوخًا في الطاجن مع الخضار أيضا.



بلاد الشام وخاصة سوريا:

الكوسا المحشوة باللحم والبندورة [الطماطم]: إحدى الأكلات الشامية الشهيرة، تتكون من كوسا صغيرة مجوفة محشوة بخليط من الأرز المتبل حسب الذوق واللحم المفروم والسمن.

شيش برك أو شُشْبَرَك: طعام شامي أو حجازي يتكون من عجينة محشوة بلحم الغنم المفروم والتي توضع في اللبن المطبوخ.



العراق:

الباجا: أكلة شعبية يشتهر العراق بها. يتناولها البعض في أيام الشتاء البارد لاحتوائها على قيمة غذائية عالية ولكن إعدادها يستلزم عناية خاصة.

والمسكوف العراقي: وهو الطبق الأكثر شعبية في العراق، والذي يستمد من بيئته النهرية، يتكون من السمك المشوي، حيث يجلب السمك النهري المصطاد حديثا ويشق من جهة الظهر على طول السمكة لغاية رأسها فتفتح ثم تخرج أحشاء السمكة وينظف ويشق في جلد السمكة فتحتان أو ثلاثة لمكان تعليق الأوتاد. وأفضل أنواع السمك المعدة للمسكوف هي من السمك النهري نوع البني أو الشبوط.

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فلسطين:

المقّلوبة: أكلة شعبية فلسطينية شهيرة.

والمسخن الفلسطيني: أكلة فلسطينية شعبية تتكون من أرغفة خبز الطابون التي تحوي لحم الدجاج بين طياتها وتتبل بكثير من بهار السمّاق الذي يرش عليه زيت الزيتون.



لبنان:

الكبَّة النيّئة: لن تجدها إلا في لبنان!. تتكون من لحم الضأن أو البقر النيء المفروم والذي يخلط مع البرغل والتوابل ويُزيّن بالنعناع الطازج وزيت الزيتون.

وهي أكلة شامية، تشتهر خاصة في لبنان و سوريا. قديمة و على الأغلب أنها ترجع إلى جذور آشورية. كانت ولا زالت من الاكلات الفاخرة إذ تتكون من اللحم و المكسرات و البرغل.

ويرتبط بها تقليد أساسي يعود إلى تلك المناطق وهي دق الكبة بالجرن، والذي كانت تقوم بها السيدات ويستغرق منهن وقتا وجهدا كبيرين، مما يستدعي مساعدة رجال المنزل في البيوت الدمشقية القديمة. لها أنواع مختلفة من بلد إلى بلد و من مدينة إلى أخرى (السفرجلية، المقلية، الصينية، النية.. و غيرها).

واليوم صممت آلات خاصة لمزج الكبة و طحنها مما وفر عناء كبيرا على سيدات المنازل في البلاد العربية.



جمهورية مصر العربية:

الكشري المصري: إحدى الأكلات الشعبية الشهيرة بمصر وهو خليط من الأرز والعدس الأصفر والمعكرونة الصغيرة والعدس الأسود والبصل والصلصة.

وهوأكلة مصرية شعبية شهيرة، قديمة و أول من ذكرها في التاريخ، الرحالة العربي إبن بطوطة. تتكون من العدس و الأرز و البصل المقلي و صلصة الطماطم، و في وقت لاحق أضيف لها المصريون (المكرونة).

تعتبر هذه الأكلة التي لا يمكن لسائح في مصر ألا يتذوقها من على العربات من أشهر الأكلات القليلة التكلفة وذات القيمة الغذائية العالية.

والملوخية: نبات أخضر إنتشر في مصر ومنه إلى السودان وباقي البلاد العربية. و يعتبر من أقدم الأكلات إذ يرجع هذا الطبق النباتي إلى زمن الفراعنة و يعتقد أنه في وقت من الأوقات كان يقدم إلى الملوك و من هنا ترجع تسميته (ملوكية).



السودان:

الكسْرة ومُلاح الويكة: أكلة شعبية سودانية شهيرة وهي تتكون من الويكة (البامية المجففة) المطحونة ناعمًا. والكسرة نوع من أنواع الخبز الرقيق جدًا والمصنوع من عجين الذرة المُخمَّر.

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الصومال وجيبوتي:

العنجيلو: يعد العنجيلو من الأكلات الشعبية الشهيرة في كل من الصومال وجيبوتي. وتتكون من دقيق فينو مع عجين ذرة مُخمَّر وبيضتان وملح، ورغيف بسمك نصف سنتيمتر. يؤكل في العادة مع السمن والعسل أو السكر لوجبة الفطور أو العشاء.



اليمن:

اللخم: أكلة شعبية يمنية شهيرة، تتكون من سمك القرش المملَّح والمجفف.

والفحسه اليمنية: من الأطباق التي تشتهر بها العاصمة صنعاء. وتتكون من اللحم والتوابل وتقدم ساخنة.



تركيا:

شيش طاووق: من الأكلات الشعبية التركية الشهيرة. وورق العنب أو اليبرق، هي بالأصل أكلة عثمانية. و يعود اسم يبرق إلى اللغة التركية أصلها «ياپراق» أو «يپراق» وتعني ورق الشجر بشكل عام أو ورق الكرمة (العنب) بشكل خاص. تختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر و أكثر البدان شهرة بهذه الأكلة سوريا و لبنان. تتكون من ورق العنب و الأرز و اللحم أو الخضار.



إيران:

فسنجان: إحدى الأكلات الشعبية الشهيرة في إيران وتتكون من السمن والدجاج يضاف إليها الملح والبهار وبصل مفروم ويضاف إليه جوز مفروم وسكر أسمر وعصير رمان وليمون. ويسقى الرمان من حين لآخر. ويزين سطح الدجاج بالجوز وحب الرمان، ويؤكل ساخنًا.

والجلو كباب الإيراني: مكون من الطماطم المشوية والزبدة والرز البسمتي. يطيّب بالزعفران ويقدّم مع اللبن الرائب.



ليبيا:

طبق البازين الليبي: وجبة تقليدية تتكون من دقيق الشعير والقليل من دقيق القمح الذي يجمع على شكل قبة ويحاط بالمرق والبطاطا المسلوقة واللحم. تتجمع العوائل الليبية حول البازين أيام الجمعة.



تونس:

اللبلابي التونسي: أكلة شعبية تونسية تتكون أساسًا من الحمص وقطع صغيرة من الخبز. ويقدم لبلابي مع الخبز والتونة

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