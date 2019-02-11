عربي يفوزُ بجائزة "بافتا" كأفضل ممثل.. من هو؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نال فيلم "روما" الأبيض والأسود، جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا"، وذلك كأفضل فيلم. كذلك، فقد فاز مخرجه ألفونسو كوارون بجائزة أفضل مخرج.

وتدور أحداث الفيلم حول سيرة شبه ذاتيه لعامل محلي في سبعينات القرن الماضي في المكسيك. ومع جائزة "بافتا"، فإنّ الفيلم حصد عدداً من الجوائز الأخرى هذا الموسم، الأمر الذي يجعل فوزه بجائزة "الأوسكار" أمراً سهلاً.

إلى ذلك، فقد فازت أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "المفضلة" (ذا فيفوريت) والذي لعبت فيه دور الملكة آن، التي حكمت بريطانيا في القرن 18. ومع هذا، فقد فاز الفيلم أيضاً بجائزة أفضل فيلم مأخوذ عن قصة أصلية.

وكانت ريتشل فايس وإيما ستون، قد تمّ ترشيحهما إلى جانب كولمان، للحصول على الجوائز. وعليه، فقد قالت الأخيرة لزميلاتها: "إن ليلتنا رائعة، أليس كذلك؟ هذه جائزة أفضل ممثلة. على حد علمي، فإننا نحن الثلاثة واحد ويجب أن نكون الأفضل. هذه الجائزة لنا نحن الثلاثة. إن اسمي محفور عليها، لكن يمكن أن نحفر أسماء أخرى".

ومن "روما" مروراً بـ"المفضلة" وصولاً إلى فيلم "الملحمة البوهيمية"، فقد فاز الممثل الأمريكي المصري رامي مالك كأفضل ممثل عن دوره في هذا الفيلم، علماً أنه فاز أيضاً بجائزة غولدن غلوب كأفضل ممثل في فيلم درامي عن الدور نفسه.

وإلى جانب مالك، فقد فاز ماهر شالا علي بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "كتاب أخضر" (غرين بوك)، في حين فازت ريتشل فايس بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "المفضلة" (ذا فيفوريت).

(رامي مالك - PummelBlitz)

مصدر الصورة: akross.info

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