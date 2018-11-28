أمريكا تبحث مع المكسيك في قضية المهاجرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن البيت الأبيض أن لقاء سيجمع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بنظيره المكسيكي مارسيلو إيبرارد لإطلاق سلسلة محادثات رسمية للتوصل إلى اتفاق حول احتواء وصول المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وقد جمع بومبيو ووزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كيرستين نيلسن لقاء سريا بإيبرارد في منتصف نوفمبر في هيوستن بتكساس. ومنذ ذلك الحين تحدث مسؤولون في الحكومة المقبلة للرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في الإعلام، عن "اتفاق" يتعلق ببقاء طالبي اللجوء في المكسيك أثناء درس طلباتهم في الولايات المتحدة، قبل أن يعود هؤلاء عن تصريحاتهم.

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد من جهته مضمون هذا الاتفاق، من دون أن يحدد ما إذا تم إبرامه رسميا. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز الثلاثاء إن "هذه المحادثات مستمرة. لن يكون هناك قرار نهائي إلى حين تولّي الحكومة المكسيكية الجديدة السلطة، وهذا سيحصل السبت" وهو اليوم الذي يؤدي فيه الرئيس لوبيز اوبرادور اليمين.

ويأتي ذلك مع تزايد غضب ترامب إثر توافد آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى في قوافل وصلت إلى الجانب المكسيكي من الحدود على أمل دخول الولايات المتّحدة سعيًا الى حياة أفضل. وكان ترامب أمر بنشر نحو ستة آلاف جندي على طول الحدود مع المكسيك من أجل تقديم الدعم لأجهزة الجمارك وحماية الحدود ولقوات الحرس الوطني المنتشرة هناك، ودرء ما وصفه بـ"اجتياح" قافلة مهاجرين وطالبي لجوء لبلاده.

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