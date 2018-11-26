فتح نقاط العبور بين تيخوانا المكسيكية وسان دييغو الأميركية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( أ ف ب )

أعاد حرس الحدود الأميركيون امس فتح نقاط العبور بين مدينتي تيخوانا المكسيكية , وسان دييغو الأميركية, بعدما أغلقها لبعض الوقت إثر محاولة مئات المهاجرين اجتياز الحدود لدخول الأراضي الأميركية.

وأعلن فرع سان دييغو للوكالة الفدرالية للجمارك وحماية الحدود الأميركية في سلسلة تغريدات, أنّه تم أولاً استئناف عبور المشاة ومن ثم عبور السيارات.



وكان الفرع أعلن في تغريدة قبل ساعات من ذلك أنّ الحدود بين البلدين أقفلت أمام السيارات والمشاة حتى إشعار آخر، وذلك بعيد محاولة مئات المهاجرين القادمين من دول أميركا الوسطى، عبور الحدود باتجاه الأراضي الاميركية.

وقام نحو 500 من المهاجرين الذين شاركوا في تظاهرة سلمية الى جانب الحدود، وبينهم نساء وأطفال، بالتوجه الى الحاجز الحديدي على المعبر الحدودي، وحاولوا اجتيازه في محاولة لدخول الأراضي الاميركية.

وقام عدد من المهاجرين الذين شاركوا في تظاهرة سلمية الى جانب الحدود، بالتوجه الى الحاجز الحديدي على المعبر الحدودي وحاولوا اجتيازه في محاولة لدخول الولايات المتحدة، لكنّ قوات الأمن الأميركية تصدّت لهم بالغازات المسيلة للدموع، بينما كانت مروحيات الجيش الأميركي تحلّق فوقهم على علو منخفض وتخترق أحياناً المجال الجوي المكسيكي.

وفضّل القسم الأكبر من هؤلاء المهاجرين العودة إلى داخل الاراضي المكسيكية، في حين واصلت قلّة منهم تقدّمها باتجاه الأراضي الاميركية فبلغت حاجزاً ثانياً من الأسلاك الشائكة يقف خلفها عناصر من حرس الحدود الأميركي الذين تحرّكوا على الإثر لوقف تقدّم هؤلاء.

وأصدرت وزارة الداخلية المكسيكية بياناً حذّرت فيه من أنّها "ستطرد في الحال الأشخاص الذين شاركوا في هذه الأعمال العنيفة".

من جهتها قالت بلدية تيخوانا إنّ 24 هندوراسياً و15 مكسيكياً تمّ توقيفهم بعد هذه الحوادث.

وعصر الأحد نشرت السلطات المكسيكية وحدات من قوات مكافحة الشغب في محاور استراتيجية من مدينة تيخوانا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بنشر ستة آلاف جندي أميركي على الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين من دخول الأراضي الاميركية.

وكان نحو خمسة آلاف مهاجر وصلوا خلال الايام القليلة الماضية الى تيخوانا بعد ان قطعوا نحو اربعة الاف كيلومتر خلال نحو شهر، هاربين من العنف والفقر في هندوراس بشكل خاص على أمل الدخول الى الأراضي الاميركية.



المزيد:

السلطات الامريكية تعلن احتواء حرائق كاليفورنيا بشكل كامل