"Glass" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثالث
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)
احتل فيلم الإثارة والرعب ”جلاس“ صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي بإيرادات بلغت 9.6 مليون دولار.والفيلم بطولة بروس ويلز وصمويل جاكسون وجيمس مكافوي وأنيا تيلور ومن إخراج إم.نايت شيامالان.
وحافظ الفيلم الكوميدي ”رأسا على عقب“ (أبسايد) على المركز الثاني للأسبوع الثالث بإيرادات بلغت 8.9 مليون دولار.
والفيلم بطولة كيفن هارت وبرايان كرانستون ونيكول كيدمان ومن إخراج نيل برجر.
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