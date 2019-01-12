16 نجماً دخلوا "غينيس" لأسباب غريبة.. من هم؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كسر الكثير من الفنانين والمشاهير أرقاماً قياسية لأسباب فنية تخص أعمالهم، جعلتهم يدخلون موسوعة "غينيس" من بابها الواسع.

وإليكم أبرز 16 اسماً من هؤلاء المشاهير، وسبب دخولهم الموسوعة الشهيرة:

جاكي شان

دخل جاكي شان موسوعة غينيس بعدما بات الممثل الوحيد الذي يقدم حركات بهلوانية أكثر في أفلامه، خلال مسيرته.

(آراجيك)

شاكيرا

أصبحت أوّل نجمة تتخطى حاجز الـ100 مليون معجب على "فيسبوك"، الأمر الذي خوّلها لدخول موسوعة غينيس.

(سيدتي)

دون جانسون

دخل جانسون غينيس بعدما حصد لقب صاحب أكبر عدد صور سيلفي وصلت إلى 105 مع معجبيه من حول العالم خلال 3 دقائق فقط.

(فوربس)

فانا وايت

حطمت فانا وايت الرقم القياسي لعدد التصفيقات، حيث صفقت أكثر من 4 ملايين مرة خلال حياتها المهنية.

(الجورنال نت)

صامويل جاكسون

حقق الممثل صامويل جاكسون ثروة بقيمة 7.4 مليار دولار جمعها من خلال مهنة التمثيل، الأمر الذي أدخله موسوعة غينيس.

(al-ain)

ألين دي جينيريس

دخلت جينيريس موسوعة غينيس بعد تداولها لصورة سيلفي لها برفقة قائمة من المشاهير العالميين ومشاركتها أكثر من 3 ملايين مرة.

(آراجيك)

تايلور سويفت

حققت أغنية سويفت الشهيرة "Bad Blood"، لقب صاحبة أكثر فيديو تمت مشاهدته خلال 24 ساعة فقط من طرحه.

(مجلة هي)

آجي كومار

دخل كومار غينيس بلقب أقصر ممثل في العالم حيث يبلغ طوله 75 سم تقريباً.

(India Today)

عمرو دياب

حصل دياب على جائزة الموسيقى العالمية كأعلى مبيعات لألبوماته في الشرق الأوسط 4 مرات متتالية، وهذا ما خوّله لدخول غينيس.

(مصراوي)

سمية الخشاب

من خلال ارتدائها أغلى فستان زفاف في العالم، مرصع بـ200 قيراط من الألماس ومطرز باللؤلؤ، دخلت الفنانة المصرية سمية الخشاب موسوعة غينيس العالمية.

(مجلة هي)

مجدي الحسيني

دخل عازف البيانو المصري مجدي الحسيني موسوعة غينيس بعدما حصل على لقب أسرع عازف أورغ وبيانو في العالم.

(فيتو)

نجوى كرم

إن حصول النجمة اللبنانية نجوى كرم من معجب على مايكروفون تم ترصيعه بـ12368 حبة من الشواروفسكي، مكنها من دخول موسوعة غينيس العالمية.

(مصراوي)

تامر حسني

دخل النجم المصري تامر حسني موسوعة غينيس بعد تقديمه مبادرة إنسانية بتبنيه أكبر حملة تبرع بالدم في العالم.

(البوابة)

ريما نجيم

ارتبط اسم الإعلامية اللبنانية ريما نجيم بموسوعة غينيس من خلال تقديمها أطول بث إذاعي على إذاعة "أغاني" اللبنانية.

(awael news)

صباح فخري

دخل اسم الفنان السوري القدير صباح فخري موسوعة غينيس بعدما غنّى لأكثر من 10 ساعات.

(الشرق)

صباح

دخلت الفنانة اللبنانية الراحلة صباح موسوعة غينيس لامتلاكها أكثر من 4000 أغنية، و85 فيلماً و27 مسرحية، وعشرات آلاف المقابلات التلفزيونية والإذاعية.

(أراجيك)

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