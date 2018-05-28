فيلم "SOLO" يتربع على عرش الشباك الأمريكي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تمكن أحدث أفلام سلسلة الخيال العلمي "حرب النجوم"، والذي يحمل أسم "Solo: A Star Wars Story"، من إزاحة فيلم الكوميديا "Deadpool 2" من على عرش شباك التذاكر الأمريكي، اذ بلغت إيراداته في أسبوع عرضه الأول لـ83 مليون دولار.

بينما جاء في المركز الثاني فيلم "Deadpool 2" بإيرادات بلغت 42 مليون دولار، بإجمالي إيرادات 207 مليون دولار بأسبوع عرضه الثاني، بينما جاء في المركز الثالث فيلم "Avengers: Infinity War" بـ16 مليون دولار، بإجمالي إيرادات بلغت لـ621 مليون دولار.

وإحتل المركز الرابع فيلم الكوميديا "Book Club" بإجمالي إيرادات بلغت 31 مليون دولار بأسبوع عرضه الثاني، وجاء في المركز الخامس فيلم "Life of the Party" للنجمة ميليسا مكارثي بإيرادات بلغت 39 مليون دولار بأسبوع عرضه الثالث.

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