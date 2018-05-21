مشاهير ظنوا أنهم في غاية الروعة.. صورهم ستجعلك تضحك

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (فاطمة جنان)

إذا عدت إلى ألبوم صورك القديمة، فمن الأكيد أنك ستغرق في الضحك حينما سترى نفسك وأنت تلبس كنزة غريبة، أو شعرك منفوشا ليتماشى مع صيحات الموضة في تلك السنة، ولا تعلم لما كنت حقا فرحا لأنك ترتدي سروالا فضفاضا أو تضع حلقا لا يمكنك نهائيا ارتداؤه حاليا..

في الكثير من الأحيان نشفق على أنفسنا في تلك الصور ونتسائل هل حقا أنا من ينتعل ذلك الحذاء أو يرتدي تلك السترة؟ بعض النجوم ربما سيفكرون في الشيء ذاته إذا ما رأوا أنفسهم اليوم.. فهل أنت تبدو مثلهم؟



1- حينما تضع نظارات وتبدو مثل الكائن الفضائي

2- حينما تتبع صيحات الموضة وتغرق داخل ملابس أغلب مكوناتها "جلد" فقط



3 - حينما تنظر إلى نفسك اليوم، وتتسائل لماذا كنت أضع هذه النظارات الملونة، ترى ما الفائدة منها؟

4 - حينما يكون الفصل صيفا، ووتضع عقد منساب على صدرك لتبدو بمظهر الشاب الرائع..





5 - حينما تندمج في الأجواء الصاخبة، وتعتمد تسريحة الشعر ذات الصبغة المتدمرة بمساعدة مرطب شعر، وتلتقط الصور غير آبه بمن حولك.









6 - حينما تأتي لإلقاء خطاب وسط الحشد، ترتدي ملابس "رعاة البقر".. ، لتظهر أنك لطيف واجتماعي أكثر من المعتاد..





7 - حينما ترغب بالظهور بشكل أنيق، فترتدي وشاحا أو ربطة عنق تناسب كنزتك..





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