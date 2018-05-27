6 مشاهير قد يترشحون لرئاسة أمريكا في العام 2020

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لقد فتح فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016 الأبواب لأشخاص بارزين آخرين، لا يملكون الخبرة السياسية، لترشيح أنفسهم لرئاسة الجمهورية في عام 2020.

وشملت التوقعات مشاهير من هووليود كانوا قد أعربوا عن إمكانية ترشحهم للرئاسة، مثل المغني كاني ويست والكوميدي كريس روكز.

وهذه لائحة بأسماء المشاهير المتوقع ترشيحهم للرئاسة:

1 دواين جونسون "ذا روك"

إن خاض الانتخابات سيكون كمرشح جمهوري ضد ترامب في عام 2020.

2 كريس روك

غرّد على تويتر قائلا: "أنا سأترشح للإنتخبات في عام 2020، تمنوا لي الحظ".

3 كاني ويست

بحسب مقابلة أجرتها معه الـ bbc قال: "عندما أتحدث عن فكرة أن أكون رئيساً، لا أقول إن لدي أي وجهات نظر سياسية، لدي فقط وجهة نظر حول الإنسانية"

4 رون بيرلمان

الممثل رون بيرلمان أعلن عبر فيسبوك: "من على صفحتي على فيسبوك، أعلن عن ترشحي للرئاسة عام 2020".

5 كاتي بيري

نشرت كاتي بيري صورة على إنستاغرام مع الرئيسين السابقين جورج بوش وبيل كلينتون. وكتبت على الصورة” 42 43 46؟! “ما يوحي بأنها سوف ترشح نفسها للإنتخابات في عام 2020 أو 2024.

6 ويل سميث

وقال الممثل ويليام سميث لشبكة سي بي أس، إنه قد يرشح نفسه للرئاسة. وقال "إذا استمر الناس في قول كل الأشياء المجنونة التي يقولونها في الأخبار مؤخراً عن الجدار المكسيكي والمسلمين فإنهم سيجبرونني على الاتجاه إلى الساحة السياسية."

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