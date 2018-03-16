ريانا تهاجم snapchat بسبب قضايا العنف المنزلي



أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عبرت المغنية ريانا عن غضبها تجاه أحد إعلانات Snapchat المهينة التي أثارت الجدل.

ويشير الإعلان إلى الإعتداء الجسدي الذي تعرضت إليه المغنية من حبيبها السابق كريس براون، إذ يسأل "هل تفضل أن تصفع ريانا أم أن تلكم كريس براون؟"، وتم حذفه بعد الجدل الذي أثاره.

عبرت المغنية عن استيائها عبر Instagram Stories قائلة: "أنا أعلم يا Snapchat أنك على علم بأنك لست تطبيقي المفضل، لكنني لا أجد الفائدة من هذا الهراء. أود أن أقول أنه جهل ولكنني متأكدة أنكم ليس بهذا الغباء

وأضافت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا: "أنتم أنفقتوا مالكم على شيء يعيب ضحايا العنف المنزلي وسخرتم من الأمر. هذا ليس له علاقة بمشاعري الشخصية لأنني ليس لدي الكثير منهم، ولكنني أتحدث بالنيابة عن ضحايا العنف

المنزلي القدامى والذين لم ينجوا من الأمر بعد. لقد أحبطتنا. عيب عليكم. تخلصوا من التطبيق كله ومن الاعتذار أيضًا."لم يصدر التطبيق بيانًا رسميًا ولكن أحد ممثلي التطبيق صرحوا لموقع Mashable أن الإعلان كان مجرد خطأ وتم

حذفه لأنه ضد قوانين الإعلانات، ونحن نأسف على ما حدث."في عام 2009، ألقي القبض على كريس براون بتهمة الإعتداء على ريانا الذي تسبب في إضابات خطرة، وحكم عليه بـ5 سنين فترة تجربة و180 يومًا من خدمة المجتمع



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