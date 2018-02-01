هل انتحر النجم "مارك سيلينغ" وهل دفعته لذلك تهمة التحرش؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (النهار)

منذ بدء عاصفة Me Too التي اجتاحت العالم وأسقطت بطريقها المئات من الأسماء الكبيرة في عالم السياسة والفن والإقتصاد، لم نشهد أي رد فعل مبالغ فيه، على الرغم من أن الفضائح وقعت على رؤوس اصحابها مثل الكوارث، على غرار ما حصل مع هارفي واينستين. المنتج الأشهر في هوليوود.

ويبدو أن تحولا "دراماتيكيا" لاح في الافق بوفاة الممثل الأمريكي مارك سالينغ، أحد نجوم مسلسل "Glee" الموسيقي، الثلاثاء عن عمر 35 عاما، وترجح التحقيقات أن تكون الوفاة ناتجة عن فعل انتحار.

ويأتي هذا التطور قبل أسابيع قليلة على بدء محاكمته بتهمة حيازة صور إباحية لأطفال، وفق ما أفاد به محاميه ووسائل الاعلام الأمريكية.

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وذكر موقع "تي ام زي" المعني بأخبار المشاهير أنه شنق نفسه وعثر على جثته في "سانلاند" بإحدى ضواحي لوس أنجلوس.

وقال محاميه "مايكل بروكتر" لوكالة "فرانس برس": "أؤكد أن مارك سالينغ توفي"، مضيفاً: "كان شخصاً لطيفاً ومحبّاً كان يبذل قصارى جهده ليخفف من وطأة أخطاء خطرة".

وكان سالينغ يؤدي شخصية نوا باكرمان في المسلسل الناجح حول فرقة للاداء الموسيقي في مدرسة ثانوية، ووجهت إليه في مايو/ ايار 2016 تهمة حيازة الاف الصور والتسجيلات الاباحية تتعلق بأطفال ولا سيما فتيات، وأفرج عنه بكفالة بعد توقيفه في لوس انجلوس.

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