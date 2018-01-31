هذه النجمة الهولييودية المحبوبة مولعة بأكل الحشرات.. (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

"نمل مشوي" أو "عنكبوت مقلي" أو حتى "دودة حية"، قد يشعر الكثير من الاشخاص بالتقزز بمجرد ذكر هذه الحشرات، إلا أن هذه الحشرات تُشكّل الطبق الأساسي بامتياز للعديد من الشعوب. فأكثر من مليوني شخص، بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO، يأكلون الحشرات يومياً، مثلا يعتبر النمل الأحمر المشوي طعاما شهيا في المكسيك، ويعد طبق الديدان المقلية من المأكولات المألوفة في جنوب إفريقيا وديدان جوز الهند الحية تُشكل أطيب المأكولات في بعض مناطق فيتنام.

لكن لا عجب، أن يكون أحد المشاهير الذين تتابعهم بإعجاب من مستهلكي هذه الأطباق المقززة، في هذا الصدد كشفت "نيكول كيدمان"، وهي من أشهر فنانات هولييود الحاصلة على أرفع جوائز الفن السابع في العالم، عن موهبة سرية (مقززة)، في مقابلة أجرتها معها مجلة "Vanity Fair"، ضمن برنامج تجريبي جديد حمل عنوان (مسرح المواهب السرية)..

خلال هذه المقابلة، استعرضت "كيدمان" إحدى "مواهبها" السرية المحببة بتناولها لمجموعة من أطباق الحشرات المختلفة من الديدان والصراصير والجراد المقلي، كما أشارت الممثلة الأسترالية إلى أن أكثر من ملياري شخص في العالم يأكلون الحشرات وأنها واحدة منهم..

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