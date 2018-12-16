تصنيفٌ جديد.. إليكم أسوأ أفلام العام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت مجلة "تايم" الأمريكية، عن قائمتها السنوية لأسوأ الأفلام التي تمّ انتاجها في العام 2018. وتستند المجلة في تقييمها على 3 معايير أساسية: السيناريو الذي اعتبرته رديئاً، غياب أي تماسك حقيقي لقصة الفيلم، إلى جانب فشله في تحقيق إيرادات على شباك التذاكر.

وجاءت قائمة الأفلام على الشكل التالي:

لايف إتسلف

الفيلم هذا للمخرج دان فوغلمان، الذي يأخذ مشاعر المشاهد رهينة المليودراما، مبدياً للعاطفة أولوية بدلاً من تماسك القصة، بحسب المجلة. وبلغت ميزانية الفيلم 10 ملايين دولار، في حين حقق إيرادات بقيمة 5.1 ملايين دولار فقط منذ طرحه في أيلول الماضي.

ذا هابيتايم ميردرز

رغم أن الدمى المتحركة تحظى بشعبية كبيرة في أمريكا، إلاّ أن فيلم The happytime murders لم يكن موفقاً، حيث تراوحت كلفة إنتاجه بين 40 إلى 47 مليون دولار، فيما حقق إيرادات لم تتجاوز 27.5 مليون دولار.

تاغ

هو فيلم كوميدي تدور قصته حول 5 أصدقاء يلعبون لعبة تسمى "تاغ" ويخاطرون بعلاقاتهم ووظائفهم مقابل الاستمرار في تلك المنافسة، حتى وإن وصل بهم الأمر إلى مقاطعة حفل زفاف أو جنازة. بلغت ميزانية الفيلم 28 مليون دولار، وحقق 77.9 مليون دولار في شباك التذاكر، لكن تصاعد الأحداث كان غير مقنع، إذ بدت القصة غير متماسكة.

ذي كيسينغ بوث

بدا هذا الفيلم تقليدياً ومليئاً بالكليشيهات، واعتبرته "تايم" مجرد كوميديا رومانسية مليئة بمشاهد مبتذلة، ومتحيز جنسياً، وفيه مجموعة من المواقف التي تحوي تمييزاً جندرياً.

ميدنايت صن

بطلة الفيلم التي تدعى كاتي مصابة بمرض XP، وهو اضطراب وراثي نادر يجعلها شديدة الحساسية لأشعة الشمس. في هذا الفيلم، كان الأمرُ بالنسبة للمرض مبالغاً به، حيث ادعى أن التعرض القصير لأشعة الشمس المباشرة سيكون كارثياً. اعتبرت "تايم" أن فكرة الفيلم مبتذلة، وصورت الحالة المرضية بطريقة غير دقيقة.

بيبرمينت

يتناول هذا الفيلم قصة أم تعيش في إحدى الضواحي، وتقرر الانتقام لموت أسرتها على يد عصابة مخدرات مكسيكية. وصفت "تايم" قصة هذا الفيلم بالـ"كسولة"، إذ تضمنت مؤامرات شكلية ولم تتعمق فيها. أما ميزانيته، فبلغت 25 مليون دولار، وحقق إيراداتٍ بقيمة 49 مليون دولار.

ديستينيشن ويدينغ

يتناول هذا الفيلم قصة ليندسي وفرانك، وهما مدعوان لحضور حفل زفاف، وهناك يتعارفان ويكتشفان أنهما يتشاركان الطباع الغريبة والحزن. حقق العمل حوالى مليون ونصف دولار في شباك التذاكر حول العالم.

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