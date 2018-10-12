فيلم (واجب) يتصدر قوائم الأفلام ويفوز في مهرجان مالمو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



تصدر الفيلم الفلسطيني (واجب) للمخرجة، آن ماري جاسر، جائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الثامنة في السويد.

هذا وقد حصل الفيلم أيضا على جائزة "النقاد العرب" من المهرجان والمقدمة من جريدة النهار الكويتية.

وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان من الممثلة المصرية، منة شلبي، والمخرج المغربي حسن بنجلون، والناقد اللبناني هوفيك حبشيان والمخرج المغربي حسن بنجلون.

وذهبت جائزة أفضل ممثل، للممثل علي يحياوي عن دوره في فيلم (بنزين)، فيما حصدت الممثلة العراقية زهراء غندور عن دورها في فيلم (الرحلة) جائزة أفضل ممثلة وفاز المخرج العراقي محمد دراجي بجائزة أفضل مخرج عن فليم (واجب).

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كما فاز بالجائزة الفيلم اللبناني (آخر أيام رجل الغد) للمخرج فادي باقي من فئة الأفلام الروائية القصيرة، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم التونسي (بلاك مامبا) والذي أخرجته آمال قلاتي.

وتشكلت لجنة التحكيم عن فئة الأفلام الوثائقية من المخرجة الإماراتية نجوم الغانم والمخرج المصري محمود سليمان إلى جانب المخرجة العراقية عايدة شليفر.

وفاز الفيلم التونسي (في الظل) للمخرجة ندى حفيظي بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل بينما فاز الفيلم العراقي (الناجون من ساحة الفردوس) للمخرج عادل خالد بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير.

واختتما المهرجان بعرض الفيلم المصري (عيار ناري) وهو من تأليف هيثم دبور وبطولة أحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح وأحمد مالك وروبي وعارفة عبد الرسول وهنا شيحة، وإخراج كريم الشناوي

يذكر أن مهرجان مالمو للسينما العربية اطلق عام 2001 كما يعد من أبرز المهرجانات السنوية التي تحتفي بالسينما العربية في الغرب.

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