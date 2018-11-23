الحكم على العازف اللبناني ابراهيم معلوف بالسجن

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدرت محكمة ٌ فرنسية حكماً بالسجن مدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة عشرين ألف يورو، على الموسيقي الفرنسي من أصل لبناني إبراهيم معلوف؛ لإدانته بالاعتداء الجنسي على فتاة.

ونفى عازف البوق الشهير، في جلسة المحاكمة، التهم الموجهة إليه.

وادعت فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً قيام معلوف بتقبيلها، أثناء جلسة تدريب في استديو تسجيل عام 2013، ليقوم بعد يومين من الحادثة السابقة بتقبيلها مجدداً.

ولم يبلّغ أهل الفتاة عن ذلك إلا بعد أن أصيبت باضطرابات وخضعت لعلاجات عدة.

واستندت النيابة العامة على الوضع الصحي والنفسي الذي أصاب الفتاة للدلالة على صدق أقوالها، لكن محامية معلوف ردّت بأن الفتاة كانت واقعة في غرام أستاذها، وأنها أرادت أن تبقى قريبة منه.

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