نجوم العالم يتألقون في جوائز إيمي الدولية في نيويورك

أخبار الآن | نيويورك - امريكا (رويترز)



تألّق عدد كبير من نجوم ونجمات التلفزيون من جميع انحاء العالم بإطلالات رائعة ومُميّزة في حفلة توزيع جوائز إيمي الدولية الـ 46 يوم الإثنين 19 نوفمبر في نيويورك.

حصلت الممثلة الألمانية آنا شودت Anna Schudt على جائزة أفضل ممثلة عن أدائها في البرنامج ال ألماني "اين شانوبفين هات آوش غريشت" ، في حين تم اختيار Lars Mikkelsen لارس ميكلسن أفضل ممثل عن الدراما الدنماركية "



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