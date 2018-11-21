عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

نجوم العالم يتألقون في جوائز إيمي الدولية في نيويورك

أخبار الآن | نيويورك - امريكا (رويترز)

تألّق عدد كبير من نجوم ونجمات التلفزيون من جميع انحاء العالم بإطلالات رائعة ومُميّزة في حفلة توزيع جوائز إيمي الدولية الـ 46 يوم الإثنين 19 نوفمبر في نيويورك.

حصلت الممثلة الألمانية آنا شودت Anna Schudt على جائزة أفضل ممثلة عن أدائها في البرنامج ال ألماني "اين شانوبفين هات آوش غريشت" ، في حين تم اختيار  Lars Mikkelsen  لارس ميكلسن أفضل ممثل عن الدراما الدنماركية "
 

اقرا: تعرفوا إلى 7 مشاهير يرفضون قيادة السيارة (صور)

#جوائز إيمي #ممثلين #منوعات #نيويورك

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...