حرائق كاليفورنيا تحاصر "غاغا وكاردشيان" (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تسببت الحرائق التي تضرب مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا الأمريكية وأجبرت السلطات على إخلاء منطقتي ماليبو وكالاباساس المجاورتين، حيث يقطن العديد من نجوم هوليوود، في إجلاء مشاهير مثل ليدي غاغا وكيم كاردشيان وجييرمو ديل تورو.

وقام هؤلاء بنشر رسائل وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاطرة تجربتهم أثناء عمليات الإخلاء، وأعربوا عن تضامنهم مع باقي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في الوقت الذي أبدوا فيه تخوفهم من وصول النيران لمنازلهم وممتلكاتهم.

ونشرت المغنية الشهيرة ليدي غاغا صوراً عبر تطبيق انستغرام، ظهرت فيها وهي تغادر منزلها في ماليبو.

من جانبه، كتب المخرج المكسيكي جييرمو ديل تورو تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر) أبدى فيها امتنانه كونه لا يزال على قيد الحياة في الوقت الذي أعرب فيه عن أسفه إزاء إمكانية فقدان متعلقاته بسبب الحرائق.

بدورها، نشرت نجمة التلفزيون الواقعي، كيم كاردشيان التي غادرت منزلها مع أبنائها الثلاثة في الساعات الأخيرة من ليلة الخميس بسبب اقتراب النيران، رسالة عبر انستغرام قالت فيها "فلنصلي من أجل كالاباساس. عدت للتو لبيتي عقب رحلة طيران ولم يتسن لي وقت أكثر من ساعة واحدة لجمع أغراضي وترك المنزل". أما الممثل تشارلي شين، فطلب مساعدة عبر (تويتر) للعثور على والديه جانيت ومارتن شين، الممثل أيضاً.

واضطر مشاهير آخرون لترك منازلهم أيضاً بسبب الحرائق مثل أليسا ميلانو ورين ويلسون وروما داوني. والتهمت حرائق "وولسي فاير" كما أطلق عليها، 14 ألف هكتاراً حتى الآن وأجبرت على صدور أوامر بإجلاء 75 ألف منزل في فينتورا ولوس أنجلوس.

وتسببت الرياح القوية التي تضرب المنطقة، بالإضافة إلى جفاف الأرض، في الانتشار السريع للنيران التي تسببت حتى الآن في مصرع تسعة أشخاص، بينما لا يزال هناك نحو 35 شخصاً في عداد المفقودين.

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