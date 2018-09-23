ساحل العاج أكبر منتج عالمي للكاكاو تخوض غمار التجارة المنصفة

أخبار الآن | ابيدجان - ساحل العاج - (وكالات)

تخوض ساحل العاج أكبرَ مُنتجٍ عالمي للكاكاو غمار التجارة المنصفة، التي يحترم فيها الإنتاج المعايير البيئية، لناحيةِ استخدامِ المبيدات الحشرية، إضافةً إلى توفير دخلٍ لائقٍ للمزارعين، ومنعِ أي شكلٍ من أشكالِ عمالةِ الأطفال.

ويتمتع الكاكاو بأهميةٍ استراتيجيةٍ لساحل العاج أكبر منتج عالمي مع 40 % من السوق العالمية، ويمثل "الذهبُ الأسمر" عشرة في المئة من إجمالي الناتج المحلي في ساحل العاج، وأربعين في المئة من إيرادات التصدير، فضلاً عن مداخيلَ مباشرة وغير مباشرة لنحو خمسةِ ملايين شخص، من أصل ثلاثة وعشرين مليون نسمة، هو العدد الإجمالي لسكان ساحل العاج.

ففي منطقة شرق أبيدجان، سمحت العلاوات المدفوعة لمزارعي الكاكاو، وفق معايير التجارة المنصفة، إضافة إلى السعر المحدد رسمياً، بإنشاء مدارس ومراكز صحية وشراء مضخات مياه وألواح شمسية.

وللحصول على العلامة الخاصة بهذا المجال، على الإنتاج أن يحترم المعايير البيئية لناحية استخدام المبيدات الحشرية، إضافة إلى توفير دخل لائق للمزارعين، ومنع أي شكل من أشكال عمالة الأطفال.

مع ذلك، لا تزال عائلات ريفية كثيرة تعاني الفقر وهو أحد العوامل المساهمة في عمالة الأطفال في مواقع إنتاج الكاكاو.

وغالبا ما ترسل العائلة أطفالها إلى العمل على حساب تحصيلهم العلمي فيما تعتبر ساحل العاج وجهة إقليمية رئيسية في الاتجار بالأطفال الآتين من البلدان الحدودية. ويأتي الأطفال للعمل في الزراعة.

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