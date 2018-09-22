الصين تلغي محادثات التجارة مع أمريكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ألغت الصين محادثاتَ التجارة مع الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكره تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، بعدما أعلن الجانبان عن جولتين جديدتين من الرسوم الجمركية هذا الأسبوع.

وكان نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي يخطط للسفر إلى واشنطن الأسبوع المقبل مع وفد تجاري، بعد دعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة كيفية الحد من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي بدأت في يوليو/تموز الماضي.

وفرضت الدولتان رسوماً جمركية متبادلة على سلع بقيمة 50 مليار دولار منذ بدء الحرب التجارية، ولكن الصحيفة نقلت عن مصادر لم تسمها أمس الجمعة القول إن بكين غيرت رأيها بشأن إرسال ليو بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليون دولار.

وردت بكين بإعلان فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

وقالت مصادر للصحيفة إن "بكين تتابع تعهدها بتفادي التفاوض تحت التهديد عبر إلغاء المحادثات"، وأضافت أن "بكين تترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية الدخول في مفاوضات جديدة مع واشنطن الشهر المقبل".

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