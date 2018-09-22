لوبيز يسعى لاتفاق ثنائي مع كندا وأمريكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور إن الحكومة المقبلة في البلاد ستسعى إلى إبرام اتفاق ثنائي مع كندا إذا أخفقت المحادثات الرامية إلى تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا".

وأعلنت واشنطن ومكسيكو سابقا أنهما توصلتا إلى اتفاق تجاري جديد، وأبلغت الإدارة الأمريكية الكونغرس بأنها تنوي توقيع اتفاقية جديدة بحلول 30 نوفمبر مع المكسيك يمكن أن تضم أيضاً كندا.

وبعد ذلك بأيام بدأت كندا التفاوض مع الولايات المتحدة لإبرام اتفاق بشأن اتفاقية التجارة المبرمة قبل 24 عاما. ولكن المحادثات واجهت مأزقا بسبب التهديدات الأمريكية بفرض تعريفات جمركية على صادرات كندا من السيارات.

وقال الرئيس اليساري لوبيز أوبرادور الذي سيتولى منصبه في ديسمبر/كانون الأول ”نود أن تتوصل حكومتا الولايات المتحدة وكندا إلى اتفاق حتى يمكن أن تكون الاتفاقية ثلاثية مثلما تم التوقيع عليها في الأصل.

”ولكن في حالة عدم توصل حكومتي الولايات المتحدة وكندا لاتفاق.. سيتعين علينا الاحتفاظ بالاتفاق الثنائي مع الولايات المتحدة والسعي لإبرام اتفاق مماثل مع كندا“.

ومحادثات تعديل اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية "نافتا" التي أقرت قبل نحو 25 عاماً، مستمرة منذ أكثر من عام بعد أن لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية بالانسحاب من الاتفاقية التي وصفها بأنها "كارثية" للعمال الأمريكيين.

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