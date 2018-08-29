كندا: الاتفاق المكسيكي مهد طريقا جديدا للتفاوض على نافتا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أن واشنطن وأوتاوا ستبدآن محادثات مفصلّة، في محاولة لإنقاذ اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا".

وقالت فريلاند إن "القرارات الصعبة" التي اتخذتها المكسيك للتوصل إلى اتفاق أولي مع الولايات المتحدة مهد الطريق جيدا لهذه المحادثات.

وقد أعلن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، أن الولايات المتحدة والمكسيك اتفقتا على أن تبلغ مدة اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 16 عاما مع إجراء مراجعة كل ست سنوات.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، لن تتضمن الخطة انقضاء تلقائيا لاتفاقية "نافتا" كما كانت الولايات المتحدة تطالب به من قبل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق تجاري جديد مع المكسيك، بدلا عن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا".

وركز المفاوضون الأمريكيون والمكسيكيون، منذ استئناف المحادثات الشهر الماضي، على التوصل لتفاهم مشترك.

وركزت المناقشات الثنائية بين واشنطن والمكسيك بشأن نافتا، على صياغة قواعد جديدة لصناعة السيارات والتي كانت من أبرز النقاط التي اعترض عليها الرئيس الأمريكي.

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