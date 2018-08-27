إثيوبيا ستعلن عن مناقصة لاستكمال بناء سد النهضة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أن بلاده سَتُطْلِقُ مناقصةً لتلقي عطاءات شركات المقاولات، لاستكمال مشروعِ سد النهضة الذي تبلغ تكلفته ستة مليار وأربعمئة مليون دولار. وتأخر تنفيذُ مشروع سد النهضة بسبب أمورٍ لم يحددها رئيس الوزراء، تتعلق بإدارة المشروع وتصميماته.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن أبي أحمد قال للصحفيين إن إثيوبيا ستستبعد "هيئة المعادن والهندسة" (ميتيك) التابعة للجيش من المشروع الذي يهدف عند استكماله إلى توليد 6 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

وقال أبي أحمد "إذا لم يتم استبعاد ميتيك من المشروع، فإنه سيحتاج سنوات كثيرة للإنتهاء من بنائه.. علينا أن نطرح السؤال التالي وهو لماذا لم ننته من إنشاء السد خلال السبعة أو الثمانية أعوام الماضية".

وقال إن أي شركة تتولى مسؤولية المشروع عليها أن تنهيه في الوقت المحدد.

يشار إلى أن قضية ملء خزان السد مثار خلاف بين إثيوبيا ودول أخرى من بينها مصر بسبب القلق على حصتها من مياه النيل.

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