أمريكا والمكسيك تواصلان مفاوضات "نافتا" نهاية الأسبوع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يواصل المفاوضون الأمريكيون والمكسيكيون اجتماعاتهم طوال عطلة نهاية هذا الأسبوع لبحث إعادة صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"، على أن تنضم كندا إليهم حين تسمح الظروف بذلك، على ما أعلن وزير الاقتصاد المكسيكي إيلديفونسو غواخاردو. وكان الوزير المكسيكي أفاد سابقا أن العقبة الرئيسية في وجه التوصل إلى اتفاق، هي بند الانقضاء الذي يفرض معاودة المصادقة على الاتفاقية التجارية كل 5 سنوات.

وتعارض المكسيك وكندا بشدة هذا البند باعتباره يضربقدرتهاعلى اجتذاب الاستثمارات، وأكد المستشار الاقتصادي للرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خيسوس سيادي، الذ شارك في قسم من المفاوضات، أنه سيتم إلغاء بند الانقضاء، وفق ما أوردت وسائل إعلام مكسيكية.

ويقوم غواخاردو ووزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي برحلات مكوكية إلى واشنطن منذ أكثر من شهر للاجتماع مع الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر سعياً لتسوية النقاط الخلافية بين البلدين قبل انتهاء آب الجاري.

وقال وزير الاقتصاد المكسيكي للصحافيين إن "وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند على استعداد لمواصلة المفاوضات حول نافتا في أي وقت"، وأضاف "حصلت على تأكيد على أنها ستكون على استعداد لحظة نصبح على قناعة بإمكان الشروع في المفاوضات الثلاثية".

غير أن مكتب الوزيرة الكندية أعلن أمس الجمعة أنها ستتوجه إلى أوروبا بين 26 و30 آب الجاري لزيارة ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، ورفض غواخاردو من جانبه تحديد المواضيع التي ما زال يتحتم بحثها مع الولايات المتحدة، مكتفياً بالقول إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في أي لحظة.

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