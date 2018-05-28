%98 إشغال مراكز التسوّق الرئيسية في دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

على الرغم من التحديات التي تواجه قطاع التجزئة على المستوى العالمي ككل، إلا أن مراكز التسوق الرئيسية في دبي لا تزال تشهد معدلات إشغال عالية تتراوح بين 95 لغاية 98%، وتتمثل هذه الفئة من المراكز في دبي مول ومول الإمارات وابن بطوطة مول.

وكان دبي مول قد استقطب 21 مليون زائر خلال الربع الأول من العام الحالي بعد أن سجل 80 مليون زائر في 2017، فيما شهد خلال شهر مارس الماضي افتتاح توسعة منطقة الأزياء مع منافذ لأكثر من 150 علامة تجارية فاخرة، بما فيها علامات تتواجد للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

فيما بلغ عدد زوار ابن بطوطة مول خلال العام الماضي 21 مليون زائر ويشكل السياح 20% من زوار المركز رغم بعده النسبي عن مركز المدينة.

ولفتت «سي بي آر» في تقرير إلى أن المراكز الأصغر حجماً في دبي بادرت خلال الفترة الماضية بتخفيض أسعار إيجاراتها بنسب كبيرة بهدف استقطاب المزيد من المستأجرين في ظل تبني شركات التجزئة سياسات توسعية أكثر حذراً من ذي قبل.

وتأتي هذه المعطيات في ظل تصدر دبي قائمة وجهات التجزئة العالمية الأكثر جاذبية في تقرير «ما مدى عالمية تجارة التجزئة للعام 2018» الذي أصدرته شركة «سي بي آر إي»، مع احتضانها لـ62% من مجمل علامات التجزئة العالمية الرئيسية.

واستقبلت دبي خلال العام الماضي 59 علامة تجزئة دولية جديدة، مما رفع من مكانتها مرتبة واحدة إلى المركز الثاني في تصنيف الأسواق المستهدفة من قبل الداخلين الجدد. وشكلت العلامات القادمة من أوروبا أكثر من 40% من هذه العلامات.

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