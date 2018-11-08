سلامي: سنهزم الولايات المتحدة إقتصادياً

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن إيران يمكن أن تزدهر في ظل العقوبات, مضيفا أن بلاده ستهزم الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية التي تشنها على حد قوله.



ونقلت وكالة أنباء إيرنا عن سلامي قوله إن العدو يحاول توجيه ضربة لإيران عبر حرب ناعمة وحرب اقتصادية لكنه سيمنى بهزيمة نكراء على حد وصفه.

و فرضت الولايات المتحدة الأمريكية الحزمة الثانية من عقوباتها الاثنين الماضي على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية وهددت بإجراءات أخرى لوقف برامج إيران الصاروخية والنووية وتقليص نفوذها في دول مثل سوريا واليمن ولبنان.

من جان آخر قال الممثل الأميركي الخاص بإيران برايان هوك إن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة للغاية في الضغط على طهران لوقف صادراتها النفطية دون السماح بزيادة أسعار النفط، محذراً شركات التأمين الدولية وجميع الموانئ العالمية من التعامل مع ناقلات النفط الايرانية في ظل سريان العقوبات الأمريكية.





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