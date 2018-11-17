رئيس أمازون: شركتنا ستعلن إفلاسها يوما ما

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد جيف بيزوس الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "أماوزن" التي تعد من أكبر الشركات المتخصصة في التجارة الإلكترونية، أن الشركة ستعلن إفلاسها يوما ما، وستنتهي في يوم من الأيام، مطالبا الموظفين بضرورة بذل الجهد من أجل تأجيل هذا الموعد لأكبر فترة ممكنة.

وقال بيزوس للموظفين في اجتماع الخميس الماضي "أمازون ليست أكبر من أن تفشل، أتوقع يومًا ما ستعلن الشركة إفلاسها"، رداً على سؤال أحد العاملين.

ودعا بيزوس الموظفين إلى العمل من أجل العملاء وتجنب النظر إلى المصالح الشخصية، مشيراً إلى أن هذا هو مفتاح إطالة عمر الشركة، موضحا أن التركيز على أنفسنا بدلا من التركيز على عملائنا سيكون بداية النهاية.

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