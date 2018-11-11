قائمة الدول الـ 10 الأكثر حيازة للذهب في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يستخدم احتياطي الذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي في دول العالم كمستودع للقيمة وضمان لتخليص الوعود لدفع المودعين وحاملي الأوراق المالية أو أقرانهم التجاريين أو لتأمين العملة، وغرض احتياطي الذهب لكل بلد في الماضي تغطية العملة الورقية عن طريق معادلتها بمقياس أساسي من الذهب، الذي هو عنصر ثمين بسبب قلته ونظافته وعدم تعرضه للصدأ ويصعب إذابته في الأحماض.

10 دول هي الأكثر حيازة للذهب عالميًا

وعرضت سكاي نيوز في تقرير لها قائمة بالعشر دول الأوائل الأكثر حيازة للذهب في العالم وأيضا صاحبة النسبة الأعلى في الاحتياطيات الأجنبية، وتتصدر قائمة الدول الأكثر حيازة للذهب في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، وحسب الترتيب: الولايات المتحدة الأمريكية لديها 8144 طن من الذهب بما يعادل 73% من الاحتياطيات الأجنبية، ألمانيا لديها 3370 طن بما يعادل 69% من الاحتياطيات الأجنبية.

وتحتل ايطاليا المركز الثالث ولديها 2452 طن من الذهب بما يعادل 65% من احتياطياتها الأجنبية، وفرنسا في المركز الرابع ولديها 2436 طن من الذهب بما يعادل 59% من الاحتياطيات الأجنبية، وخامسًا روسيا وتمتلك 2036 طن من الذهب بما يعادل 17% من احتياطياتها، والصين تحتل المركز السادس بما تخزنه من 1841 طن من الذهب بما يعادل 2% من الاحتياطيات الأجنبية.

وجاءت في المركز السابع سويسرا لديها 1040 طن من الذهب بما يعادل 5% من الاحتياطيات الأجنبية، واليابان في المرتبة الثامنة تمتلك 765 طن من الذهب بما يعادل 2% من الاحتياطيات الأجنبية، وهولندا في المستوى التاسع لديها 613 طن من الذهب بما يعادل 66% من الاحتياطيات الأجنبية، وأخيرا الهند ولديها 560 طن من الذهب بما يعادل 6% من الاحتياطيات الأجنبية.

ويعتبر الذهب بمثابة عملة إحتياطية عالمية، حيث تواصل البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا مساعيها نحو حيازة أكبر كمية من المعدن الأصفر. وكان غرض احتياطي الذهب لكل دولة في الماضي، لتغطية العملة الورقية عن طريق معادلتها بمقياس أساسي من الذهب، اولذي هو عنصر ثمين.

وبعد أحداث تاريخية كانت للحروب فيها عامل أساسي، أصبح الذهب عبارة عن مخزون وطني كتأمين لأوقات الأزمات ولمنع قفزات وهبوط لــلدولار الأمريكي. كما كان احتياطي ذهب كبير في بلد ما يمثل ركيزة استقلال على المستوى الدولي، لأن الذهب يمكن أن يستخدم في جميع الأوقات والأزمات كعملة للتداول، أي للبيع والشراء وعلى الأخص على المستوي الدولي مثل شراء القمح مثلاً من السوق العالمية كقوت للشعب.

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