"علي بابا" يحصد المليارات في يوم العزاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكّن عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، علي بابا، من تحقيق مبيعات تفوق الـ 9 مليار دولار في الساعة الأولى من يوم العُزاب السنوي.



والاحتفال في "يوم العُزاب"، تقليد بدأته الصين في تسعينيات القرن الماضي في الجامعات، وهو أكبر مناسبة للتجارة الإلكترونية في أنحاء العالم.



وجرت العادة أن تدشن مجموعة علي بابا الحدث السنوي بحفل ضخم شاركت فيه هذا العام المغنية الأمريكية مارية كاري وفنانة يابانية تقلد بيونسيه وعرض لسيرك دو سوليه.

وهذا العام، قالت علي بابا إن نحو 180 ألف علامة تجارية تشارك في يوم العٌزاب وإن المبيعات اقتربت من 20 مليار دولار بحلول الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن يكون هذا آخر يوم عُزاب للشركة تحت رئاسة مؤسسها ورئيس مجلس الإدارة جاك ما.

وقالت المجموعة في سبتمبر إن الرئيس التنفيذي دانييل تشانغ سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة في العام المقبل.



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