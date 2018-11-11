السويس تحصد المليارات في 10 أشهر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حققت قناة السويس عائدات بقيمة تفوق الـ 4 مليار دولار خلال 10 أشهر، وفقا لرئيس هيئة القناة، مهاب مميش.



رئيس الهيئة أصدر قرارا في أكتوبر الماضي يقضي بخفض الرسوم على سفن الحاويات والعبارات القادمة من موانئ أجنبية إلى ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية للقناة لمدة عام واحد.

وقناة السويس ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.

وقالت الهيئة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن خفض الرسوم سيشمل السفن التي "تتداول حاويات ترانزيت (شحن/تفريغ) والتي يزيد عددها عن 50 حاوية بنسبة تخفيض (0.03 مضروبة في عدد الحاويات) وبحد أقصي بنسبة 60%".

ويتضمن القرار تخفيض 30% للسفن التي تقل حمولتها عن 80 ألف طن وللسفن التي تزيد حمولتها على ذلك بنسبة 40%.

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