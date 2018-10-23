إنطلاق مبادرة مستقبل الإستثمار في الرياض

أخبار الآن | الرياض - السعودية (صحف)

انطلقت قبل قليل في العاصمة السعودية الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار والتي من المقرر ان يحضرها آلشاف الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال إلى جانب كبار المصرفيين والمسؤولين التنفيذيين بالشركات العالمية.

ويشمل البرنامج جدول أعمال غني يتضمن أكثر من 40 جلسة ونقاشات مفتوحة وورش عمل إضافة إلى منتديات جانبية ينصبّ تركيزها على ثلاث ركائز أساسية هي: الاستثمار في التحوّل، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية.

وفي بيان صحفي، كشف صندوق الاستثمارات العامة عن برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018، حيث يشارك في المبادرة، والتي ستقام من الفترة 23 -25 أكتوبر في الرياض، الآلاف من مختلف دول العالم.

وقد تأكد حضور أكثر من 150 متحدّثاً يمثّلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية، حيث سيسلط برنامج المبادرة الضوء على دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو، وتعزيز الابتكار إضافة إلى مواجهة التحدّيات العالمية.

وتسعى مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام إلى استكشاف وتطوير الاتجاهات والفرص الاقتصادية المستقبلية، ورسم ملامح القطاعات المستقبلية بالإضافة إلى مناقشة كيف يمكن للاستثمار المساهمة في التطور والازدهار العالميين.

والمؤتمر حدث سنوي يهدف إلى المساعدة في جذب رؤوس أموال أجنبية بمليارات الدولارات للاستثمار.

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