إرتفاع الريال اليمني بعد دخول وديعة سعودية المصرف المركزي

أخبار الآن | عدن - اليمن - (ا ف ب)

ارتفع صرف الدولار مقابل الريال اليمني خلال الساعات الماضية تراجعاً ملحوظا بعد دخول الوديعة المالية السعودية البالغة قيمتها ملياري دولار الى حسابات المصرف المركزي في مدينة عدن، العاصمة الموقتة للسلطة اليمنية المعترف بها.

وتراوحت أسعار صرف الريال أمس بين 420 و450 مقابل الدولار الواحد في في عدن ومناطق اخرى، بعدما كان تخطى عتبة ال500 قبل اعلان الوديعة السعودية.

ويذكر ان الدولار الاميركي كان يساوي 215 ريالا قبل اذار/مارس 2015.



وتقود السعودية منذ هذا التاريخ تحالفا عسكريا في البلد الفقير دعما لسلطة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران.



ويسيطر المتمردون منذ أيلول/سبتمبر 2014 على العاصمة صنعاء، ما دفع بالسلطة المعترف بها الى اعتماد عدن مقرا موقتا لها. وقامت السلطة بنقل المصرف المركزي الى المدينة الجنوبية.



وقال المصرف المركزي مساء الاربعاء انه "تلقى تأكيداً بإيداع ملياري دولار في حساباته الخارجية"، بحسب بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية الرسمية المتحدثة باسم السلطة المعترف بها.



في هذا الوقت، وصل السفير السعودي محمد سعيد الجابر الى عدن الخميس في طائرة عسكرية، في زيارة هي الاولى له الى البلد المجاور للمملكة منذ بدء التدخل السعودي. والتقى لدى وصوله رئيس الحكومة اليمنية احمد عبيد بن دغر.



وقال في تصريحات نقلتها وزارة الخارجية السعودية على حسابها في تويتر "نريد يمناً قوياً يسوده الأمن.. ولن تثنينا جرائم ميليشيا الحوثي ومن خلفهم ايران عن تحقيق ذلك".



من جهته، شكر رئيس الوزراء اليمني السفير على الوديعة السعودية.



ودعا بن دغر المملكة ودولة الامارات، الشريك الرئيسي للسعودية في قيادة التحالف العسكري، إلى "ارسال خبراء ماليين" الى اليمن "لمساعدة اخوانهم في وضع الخطط ومراقبة الأموال والاشراف على هذه المكرمة".

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