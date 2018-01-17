السعودية تحول ملياري دولار للحكومة اليمنية لحلحلة مشاكلها

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (أ ف ب)



قررت المملكة السعودية الاربعاء ايداع ملياري دولار في المصرف المركزي اليمني، بعد يوم من مطالبة رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها بمساعدات مالية عاجلة الى هذا البلد.



وقال بيان رسمي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان وديعة الملياري دولار الجديدة ستضاف الى وديعة سابقة بقيمة مليار دولار، مشيرا الى ان هذه الخطوة تاتي بهدف "تعزيز الوضع المالي والاقتصادي (...) لاسيما سعر صرف الريال اليمني".



والثلاثاء، قاللت السلطة المعترف بها انها تواجه صعوبات مالية كبيرة، محذرة من ان الريال اليمني على وشك الانهيار.



ونشر رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر رسالة على صفحته في موقع فيسبوك موجهة الى "الحلفاء" قال فيها انه يتوجب على هؤلاء العمل على "انقاذ الريال اليمني من الانهيار التام"، معتبرا ان "انقاذ الريال يعني انقاذ اليمنيين من جوع محتم".



وذكر ان قيمة الريال تدنت بشكل كبير واصبحت كل 500 ريال تساوي دولارا واحدا.



ودعا دول لتحالف العربي الى ايداع اموال في المصرف المركزي في عدن، المقر المؤقت للحكومة في جنوب اليمن، وارسال مشتقات الوقود.



من جهته، اجرى هادي اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، بحسب ما افادت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" المتحدثة باسم الحكومة المعترف بها.



وقالت الوكالة ان هادي عرض امام الامير الشاب الذي يتولى ايضا منصب وزير الدفاع في المملكة "التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجها اليمن".

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